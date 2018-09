Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (11.09.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) von 38,43 auf 36,65 EUR.Nachdem im Vorfeld schon viel über die Akquisition der Düsseldorfer Hypothekenbank durch die Aareal Bank spekuliert worden sei, habe der Wiesbadener Immobilienfinanzierer jetzt Vollzug melden können. Die Unternehmensführung habe in den letzten Jahren erfolgreiche Übernahmen getätigt, die auch den Abbau von nicht strategischen Kreditportfolios beinhaltet hätten.Der Abschluss der Transaktion erwarte man noch 2018, woraus sich für das laufende Geschäftsjahr die Verbuchung des positiven Einmaleffekts in der Größenordnung von EUR 52 Mio. ergeben würde. Dies habe zur Folge, dass die Aareal Bank ihre Managementprognose für 2018 erhöht. Man rechne jetzt mit einem Betriebsgewinn von EUR 312 bis 352 Mio. (bisher: EUR 260 bis 300 Mio., 2017: EUR 328 Mio. inkl. Sonderertrag von EUR 50 Mio. aus Corealcredit Bank). Der Gewinn je Aktie solle EUR 3,47 bis 3,87 (bisher: EUR 2,60 bis 3,00, 2017: EUR 3,20) betragen.Michael Seufert, Aktienanalyst der NORD LB, sieht den Zukauf positiv und rät unverändert zum Halten der Aareal Bank-Aktie. (Analyse vom 11.09.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Aareal Bank AG": Keine vorhanden.