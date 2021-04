XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (26.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Bei der Hauptversammlung des Wiesbadener Finanzinstituts am 18. Mai könnte es zum Showdown kommen. Denn der aktivistische Investor Petrus Advisers habe mehrere Kandidaten für Aufsichtsratsposten aufstellen lassen und wolle auch die Vorsitzende Marija Korsch austauschen. Zudem suche die Aareal Bank einen neuen CEO. Während es also an der Spitze turbulent zugehe, nehme der Aktienkurs seine Aufwärtsbewegung wieder auf.Unabhängig davon was am 18. Mai auf Personalebene passiere, würden sich die allgemeinen Aussichten für den Spezialfinanzierer wieder aufhellen. Da die Aareal Bank viele Darlehen an Hotels vergeben habe und diese in Deutschland und auch anderen Ländern seit Monaten geschlossen seien, leide das Geldhaus unter den Lockdowns. Hierzulande beginne jedoch nun eine Diskussion, die andere Staaten auch führen würden. Es gehe um Frage, ob vollständig geimpfte Personen mehr Rechte bekommen sollten.In Deutschland treffe sich dazu heute die Politik, um zu beraten, welche Ausnahmen für Geimpfte demnächst gegenüber Nicht-Geimpften gelten könnten. Dabei gehe es mittelfristig auch um die Frage, ob für diese Personengruppe nicht auch wieder Hotels und Restaurants öffnen könnten. Positiv sei für die Areal Bank zudem, dass in Großbritannien und den USA, wo ein Großteil des Neugeschäfts gemacht werde, viele Lockerungen schon in Kraft seien.Wer auf eine Wiederbelebung des öffentlichen Lebens setzen wolle, greife zur Aareal Bank-Aktie. Am Freitag habe das Papier ein positives Chartsignal geliefert, denn der seit Anfang des Monats bestehende Abwärtstrend sei bei 23,14 Euro gebrochen worden. Der zugrundeliegende Aufwärtstrend sei bei 21,44 Euro voll intakt, die 200-Tage-Linie verlaufe erst bei 18,99 Euro, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.04,2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: