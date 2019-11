Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (13.11.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).Aufgrund der in Q3/2019 stärker als erwartet gestiegenen Risikovorsorge (27 (Vj.: 14; Analystenerwartung: 18) Mio. Euro habe das Betriebsergebnis (64 (Vj.: 70) Mio. Euro) die Analystenprognose (68 Mio. Euro) verfehlt. Im Rahmen des Quartalsberichts habe die Bank ihre Guidance präzisiert und somit teilweise reduziert (u.a. EPS: unteres Ende der Zielspanne zwischen 2,40 Euro und 2,80 Euro), was zu einem deutlichen Kursrutsch (12.11.2019: -8%) geführt habe.Der angepasste Ausblick für 2019 spiegele nach Ansicht des Analysten das schwierige Umfeld in der gewerblichen Immobilienfinanzierung sowie die gestiegenen Unsicherheiten wider. Lennertz passe seine Erwartungen für 2019 (u.a. EPS: 2,45 (alt: 2,65) Euro) an, behalte seine Prognosen für 2020 (u.a. EPS: 2,98 Euro) jedoch vorerst bei. Die Aareal Bank-Aktie bleibe nach Meinung des Analysten weiterhin ein interessanter Dividendentitel (Dividendenrendite 2019e: 7,5% und 2020e: 8,2%).Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Aareal Bank-deshalb weiterhin mit "halten". Das Kursziel werde bei 29,00 Euro belassen. (Analyse vom 13.11.2019)Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:26,76 EUR -4,02% (13.11.2019, 14:39)