Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (13.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Die Aareal Bank habe gestern ihre endgültigen Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Große Überraschungen habe es dabei allerdings nicht mehr gegeben, die erwartete Zusatzdividende im Herbst bewege sich ebenfalls im Rahmen. Die Titel seien auch deshalb stark unter die Räder gekommen, obwohl einige Analysten den Daumen gehoben hätten. "Der Aktionär" erkläre, was Anleger in dieser komplexen Situation tun sollten.Bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal habe der Immobilienfinanzierer seine Prognose für das Konzernbetriebsergebnis bestätigt. Für 2021 würden demnach 100 bis 175 Millionen Euro erwartet. In Q2 sei der Gewinn auf 41 Millionen Euro und somit deutlich (Q2/20: 32 Millionen) gestiegen, was auch am höchsten Zinsüberschuss seit vier Jahren gehangen habe. Die Erträge hätten ebenfalls zugelegt.Positiv sei zudem aufgefallen, dass das Neugeschäft wieder merklich anziehe. Allerdings habe Anlegern schon die Bekanntgabe eines belastenden Steuereffektes Anfang des Monats nicht geschmeckt. Beim Konzernbetriebsergebnis habe es nun keine Überraschung gegeben und die für den Herbst schon länger geplante zusätzliche Ausschüttung liege wie kommuniziert bei 1,10 Euro je Aktie. Darüber solle eine außerordentliche Hauptversammlung abstimmen.Dennoch seien mehrere Analysten positiv angetan gewesen vom Zahlenwerk, was sich in den neuesten Einschätzungen widerspiegle. So habe die Investmentbank Warburg Research die Einstufung für die Aktien der Aareal Bank auf "buy" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Operative Fortschritte hätten die Jahresziele des Immobilienfinanzierers wahrscheinlicher werden lassen, so Analyst Andreas Pläsier."Der Aktionär" halte den Abverkauf ebenfalls für übertrieben, zumal sich die im laufenden Jahr gezahlten Ausschüttungen mit den 1,10 Euro im Herbst auf eine Rendite von mehr als sieben Prozent zum aktuellen Kurs belaufen dürften. Die Kapitalausstattung sei mit einer harten Kernkapitalquote von 17,2 Prozent immer noch sehr hoch. Trotz bestehender Risiken für notleidende Kredite bleibe also noch Raum für Übernahmen und weitere Ausschüttungen an die Aktionäre.Die Papiere seien gestern mit mehr als drei Prozent Minus aus dem Handel gegangen, die wichtige 200-Tage-Linie bei 20,78 Euro habe aber verteidigt werden können. Prallt der Kurs in den kommenden Tagen an der Unterstützung ab, können noch nicht investierte Dividendenjäger zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Wer schon dabei sei, beachte den Stopp bei 17,50 Euro. (Analyse vom 13.08.2021)Mit Material von dpa-AFX