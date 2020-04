Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

13,98 EUR -5,54% (21.04.2020, 13:55)



XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

13,98 EUR -5,54% (21.04.2020, 13:40)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (21.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Das MDAX-Unternehmen halte seine Hauptversammlung dieses Jahr online ab. Anteilseigner könnten das Aktionärstreffen am 27. Mai im Internet verfolgen und elektronisch ihr Stimmrecht ausüben. Dies habe der Vorstand der Aareal Bank mit Zustimmung des Aufsichtsrats vor dem Hintergrund der aktuellen Covid-19-Pandemie beschlossen. Damit nutze der Immobilienfinanzierer die neuen gesetzlichen Regelungen für die virtuelle Hauptversammlung.Zur Abstimmung gestellt werde auf der Hauptversammlung u.a. der Vorschlag des Managements, den Bilanzgewinn zunächst nicht als Dividende auszuschütten, sondern als Rücklage zu verwenden. Die EZB habe Geldhäuser aufgefordert, bis zumindest 1. Oktober keine Dividenden auszuschütten, um mit dem Geld die Bilanzen zu stärken. Die Aareal Bank habe ursprünglich für das vergangene Jahr eine Dividende von zwei Euro je Aktie zahlen wollen."Der Vorstand behält sich jedoch vor, nach einer erneuten Bewertung der Situation einer eventuellen späteren Hauptversammlung einen weiteren Gewinnverwendungsvorschlag zu unterbreiten, wenn die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sicherer bewertet werden können und die Marktsituation dies zulässt", habe das Geldhaus betont.Der Stopp bei 12,00 Euro sollte beachtet werden, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: