Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

22,30 EUR +0,09% (06.09.2021, 09:07)



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

22,38 EUR +0,63% (06.09.2021, 09:17)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (06.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Die Aareal Bank-Aktien hätten sich - im Gegensatz zu dem meisten Titeln an der Börse - immer noch nicht vom Absturz im letzten Frühjahr aufgrund der Pandemie erholt. Nun habe sich das Chartbild aber wieder aufgehellt. Lohne sich jetzt der Einstieg, auch aufgrund der hohen Dividendenrendite?Die Aareal Bank sei als gewerblicher Immobilienfinazierer gegenüber der Hotelbranche exponiert. Das Portfolio umfasse zu rund einem Drittel Hoteldarlehen, aber gerade diese Branche habe stark unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie gelitten. Über Monate hätten die Betriebe nicht öffnen können, viele seien in ihrer Existenz gefährdet. Als kreditgebende Bank werde die Aareal Bank daher kritisch von den Märkten beobachtet.Bei den Zahlen zum zweiten Quartal habe es dann noch einen Sondereffekt gegeben, der das Ergebnis belastet habe. Mit einem laufenden KGV von 24 sei die Aktie teuer - auch im Vergleich zur Konkurrentin Pfandbriefbank (9). Für das kommende Jahr würden Analysten indes wieder mit einem stärkeren Gewinnanstieg rechnen, das KGV werde dann bei 11 erwartet. Nach Konsens-Schätzungen wäre aber immer noch die Pfandbriefbank mit 9 günstiger bewertet.Zuletzt habe sich das Chartbild der Aareal Bank-Papiere aber aufgehellt und die Kurse hätten sich jenseits der Marke von 20-Euro eingependelt. Der seit mehr als drei Jahren bestehende Abwärtstrend knapp über 23,00 Euro könnte im positiven Marktumfeld geknackt werden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link