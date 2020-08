Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (14.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Die Aareal Bank habe am Donnerstag ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht. Wie erwartet sei ein kleiner Verlust angefallen. Nachdem der Vorstand sich zum geplanten Verkauf einer Minderheitsbeteiligung der IT-Tochter Aareon gestern nicht geäußert habe, sei am heutigen Freitag die Mitteilung über einen Abschluss gekommen. Die Aareal-Bank-Aktie könnte damit vor einer Neubewertung stehen.Der Finanzinvestor Advent habe für rund 260 Millionen Euro 30 Prozent der Aareal-Bank-Tochter gekauft. Das gehe aus einer Meldung der Bank hervor. Im Zuge dessen habe die Aareal Bank mit Advent eine langfristig angelegte Partnerschaft geschlossen, um Aareon weiterzuentwickeln. Das organische Wachstum solle gefördert und M&A-Aktivitäten forciert werden.Die Aareal Bank selbst erhöhe mit dem Teilverkauf den Spielraum zur Nutzung wertschaffender Opportunitäten im Einklang mit der aktuellen Strategie, heiße es in der Meldung. Zudem eröffne es zusätzliche Flexibilität beim Kapitalmanagement. Nach Abzug der Transaktionskosten und Steuern sollten bei der Bank 180 Millionen Euro hängen bleiben. Der Erlös fließe direkt in das Eigenkapital und stärke die Bilanz.Aktuell befindet sich die Aareal Bank-Aktie auf der Watchlist des "Aktionär", so Fabian Strebin. (Analyse vom 14.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: