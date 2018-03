Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

41,21 EUR +0,67% (13.03.2018, 10:53)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:
540811

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:
ARL

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:
AAALF

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (13.03.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "boerse-daily.de":Noch in 2017 hielt sich die Aktie der Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) knapp unter ihren Tiefs aus 2015 auf und tendierte grob seitwärts - doch zu Beginn dieses Jahres konterten Bullen wieder und stellten kurzzeitig ein frisches Verlaufshoch auf, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Eine anschließende Korrektur habe jedoch einen nachhaltigen Ausbruch verhagelt, der jetzt aber bevorstehen könnte! Auffällig sei hierbei der komfortable Doppelboden im Bereich der Horizontalunterstützung von 38,50 Euro, der über die letzten vier Wochen aufgebaut worden sei. Maßgeblich werde ein solcher Doppelboden Formation aktiviert, sobald die in der Handelsspanne vorliegenden Hochs - hier 40,00 Euro - auf der Oberseite getriggert würden. Diese Anforderung habe die Aareal Bank-Aktien am Montag eindeutig erfüllen können, wodurch ein Gipfelsturm zunächst an die Jahreshochs erfolgen dürfte.Ein Ausbruch über dieses Niveau sollte schließlich weitere Käufer in die Aktie treiben und für einen nachhaltigen Ausbruch sorgen können. Daher eignet sich dieses Papier besonders gut für den Aufbau von kurz- bis mittelfristigen Long-Positionen, sobald ein größeres Kaufsignal durch einen Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs vorliegt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 13.03.2018)Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:41,16 EUR +0,59% (13.03.2018, 10:42)