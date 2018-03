Kursziel

Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

38,29 EUR -0,55% (28.03.2018, 13:43)



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

38,28 EUR -0,70% (28.03.2018, 13:45)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (28.03.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) nach Quartalszahlen zu? 44,50 oder 37,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Aareal Bank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Aareal Bank AG hat am 28. Februar ihre Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2017 bekannt gegeben. Das Konzernbetriebsergebnis belief sich im Geschäftsjahr 2017 auf 328 Mio. EUR, nach 366 Mio. EUR im Jahr zuvor. Es lag damit in der Mitte des im Jahresverlauf angehobenen Zielkorridors von 310 bis 350 Mio. EUR, erreichte aber erwartungsgemäß nicht ganz den sehr hohen Vorjahreswert. Vorstand und Aufsichtsrat werden daher der Hauptversammlung der Aareal Bank AG am 23. Mai 2018 die Zahlung einer Dividende von 2,50 EUR je Aktie (Vorjahr: 2,00 EUR je Aktie) vorschlagen. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 78%.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Aareal Bank-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Andreas Pläsier, in einer Aareal Bank-Aktienanalyse vom 13.03.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde bei 44,50 Euro belassen. Die Roadshow des Vorstands in den USA habe seine Einschätzung bekräftigt, dass Aareal Bank attraktive Kapitalrenditen erwirtschafte und Aktionären nachhaltige Ausschüttungen bieten werde, so Pläsier.Die niedrigste Kursprognose für die Aareal Bank-Aktie kommt von der LBBW und liegt bei 37,00 Euro. Karsten Rühlmann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer Aktienanalyse vom 06.03.2018 seine "halten"-Einstufung den Titel. DieBank habe in Q4/2017 mit einem Vorsteuerergebnis von 66 Mio. EUR leicht unter den Erwartungen der Marktteilnehmer gelegen (Konsens: 67 Mio. EUR). Auf Gesamtjahresbasis sei mit 328 Mio. EUR aber ein solides Ergebnis im Rahmen der vom Management avisierten Bandbreite von 310 bis 350 Mio. EUR erzielt worden. Insgesamt habe das von Sondereffekten geprägte Vorjahr (366 Mio. EUR) nicht erreicht werden können. Die Dividende sei dennoch deutlicher als von Rühlmann erwartet von 2,00 EUR auf 2,50 EUR angehoben worden (Prognose LBBW: 2,25 EUR).Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Aareal Bank-Aktie?