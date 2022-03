Kursziel

Aareal Bank-Aktie

(EUR) Rating

Aareal Bank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 27,00 Hold Deutsche Bank Mengxian Sun 25.02.2022 29,00 Halten DZ BANK Timo Dums 24.02.2022 35,10 Buy Warburg Research Andreas Pläsier 24.02.2022 28,30 Hold Kepler Cheuvreux Tobias Lukesch 26.01.2022 29,00 Verkaufen Nord LB Michael Seufert 23.12.2021

Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

28,68 EUR +1,56% (29.03.2022, 11:40)



XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

28,68 EUR +1,56% (29.03.2022, 11:43)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



NASDAQ OTC-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten als zentrale Bestandteile. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im SDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, NASDAQ OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind die Unternehmen der Gruppe in den Geschäftssegmenten Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft.



Die Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von ERP-Software und digitalen Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft und ihre Partner, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie digitalisiert die Immobilienwirtschaft mit nutzerorientierten Software-Lösungen. Diese vereinfachen und automatisieren Prozesse, unterstützen nachhaltiges und energieeffizientes Handeln und vernetzen die Prozessbeteiligten. (29.03.2022/ac/a/nw)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 35,10 oder 27,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Aareal Bank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Aareal Bank AG wird am 30. März 2022 die endgültigen Zahlen für das vierte Quartal 2021 bekannt geben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 24. Februar zu entnehmen ist, sei die Aareal Bank im turbulenten zweiten Corona-Jahr überraschend stark in die Gewinnzone zurückgekehrt. Dank einer deutlich gesunkenen Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle habe unter dem Strich ein Gewinn von 53 Millionen Euro gestanden. Ein Jahr zuvor habe die Bank einen Verlust von 90 Millionen Euro verbucht. Das Betriebsergebnis habe nun von minus 75 Millionen auf plus 155 Millionen Euro zugelegt. Damit habe die Bank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten übertroffen.Die Aktionäre sollten für 2021 eine Dividende von 50 Cent je Aktie erhalten. Hinzu komme eine Ausschüttung von 1,10 Euro für 2020, die die Bank wegen der inzwischen gescheiterten Übernahme durch Finanzinvestoren zunächst zurückgehalten habe. Für 2022 und die kommenden Jahre nehme sich Vorstandschef Jochen Klösges deutliche Gewinnsteigerungen vor. So solle das Betriebsergebnis im laufenden Jahr auf 210 bis 250 Millionen Euro wachsen. Für 2024 peile das Management einen weiteren Anstieg auf bis zu 350 Millionen Euro an. Dazu solle dann auch die IT-Tochter Aareon einen signifikanten Teil beisteuern.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Aareal Bank-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Andreas Pläsier, sie in einer Analyse vom 24.02.2022 weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde bei 35,10 Euro belassen. Die Kennziffern des Immobilienfinanzierers hätten die Erwartungen übertroffen, so Pläsier. Auch der Ausblick auf 2022 sei stark.Die niedrigste Kursprognose für die Aareal Bank-Aktie kommt von der Deutschen Bank. Analyst Mengxian Sun hat den Titel in einer Analyse vom 25.02.2022 auf "hold" belassen. Das Kursziel von 27,00 Euro wurde bestätigt. Das Zahlenwerk des Immobilienfinanzierers sei sehr stark und solide ausgefallen, so der Analyst.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Aareal Bank-Aktie auf einen Blick: