Börsenplätze AYR Wellness-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AYR Wellness-Aktie:

25,95 EUR -1,14% (01.03.2021, 10:51)



ISIN AYR Wellness-Aktie:

CA05475P1099



WKN AYR Wellness-Aktie:

A2QPFE



Ticker-Symbol AYR Wellness-Aktie:

3KJB



NASDAQ OTC-Symbol AYR Wellness-Aktie:

AYRWF



Kurzprofil AYR Wellness Inc.:



AYR Wellness Inc. (ISIN: CA05475P1099, WKN: A2QPFE, Ticker-Symbol: 3KJB, NASDAQ OTC-Symbol: AYRWF) ist ein expandierender vertikal integrierter US-amerikanischer Cannabis-Betreiber mit Sitz in New York, der sich darauf konzentriert, auf seinem gesamten Fußabdruck Cannabisprodukte von höchster Qualität und Kundenerfahrung zu liefern. Basierend auf der Überzeugung, dass alles mit der Qualität der Pflanze beginnt, konzentriert sich das Unternehmen auf den überlegenen Anbau, um überlegene Marken-Cannabisprodukte anzubauen. AYR Wellness ist bestrebt, das tägliche Verbrauchererlebnis durch das Wohlbefinden und Wunder von Cannabis zu bereichern. (01.03.2021/ac/a/a)







New York (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Weiss Asset Management LP baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von AYR Wellness stark aus:Die Leerverkäufer von Weiss Asset Management LP setzen ihre Short-Attacke gegen die Aktien des Biotech-Unternehmens AYR Wellness Inc. (ISIN: CA05475P1099, WKN: A2QPFE, Ticker-Symbol: 3KJB, NASDAQ OTC-Symbol: AYRWF).Die Finanzprofis von Weiss Asset Management LP mit Sitz in Boston, Massachusetts, USA, haben am 25.02.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,65% auf 0,84% der AYR Wellness-Aktien erhöht.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von AYR Wellness:Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,84% der AYR Wellness-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.