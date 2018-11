Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:

21,64 EUR +1,05% (29.11.2018, 11:18)



Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

21,65 EUR +1,05% (29.11.2018, 11:29)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (29.11.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Versicherungskonzerns AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).Der Konzern habe auf dem diesjährigen Investorentag die Ziele bis 2020 teilweise erhöht. Demnach solle die Dividenden-Ausschüttungsquote beginnend mit dem laufenden Geschäftsjahr jetzt zwischen 50% und 60% (bisher: 45% bis 55%) bezogen auf das bereinigte Nettoergebnis liegen. Die Zielspanne für die Solvabilitätsquote sei auf 170% bis 220% (bisher: 170% bis 230%; zum 30.09.2018: 195%) eingeengt worden (oberhalb der Zielspanne: "zusätzliche Flexibilität bei der Ausschüttungsquote"). Die bereinigte operative Eigenkapitalrendite solle wegen eines geringeren Eigenkapitals nun zwischen 14% und 16% (bisher: 12% bis 14%; H1 2018: 15,6%; Gj. 2017: 14,5%) liegen, wohingegen das operative Ergebnis je Aktie weiterhin zwischen 3% und 7% im Durchschnitt pro Jahr wachsen solle (H1 2018: +6% y/y; CAGR 2015-2017: +5%).AXA lege in der zweiten Phase der Mitte 2016 vorgestellten Strategie "Ambition 2020" den Fokus auf die Integration der XL Group (Anhebung der jährlichen Kostensynergien auf 0,3 (bisher: 0,2) Mrd. USD vor Steuern) und Wachstum im asiatischen Markt (untermauert durch die am 26.11. angekündigte Übernahme des 50%-JV-Anteils an AXA Tianping). Die Übernahme der XL Group habe die Ertragsbasis von AXA nachhaltig verändert (Anteil Sachversicherungsgeschäft aktuell: 50% (vorher: 39%)) und somit die Abhängigkeit von Entwicklungen an den Kapitalmärkten abgebaut. Jetzt gelte es im hart umkämpften und letztlich von hohen Naturkatastrophen belasteten Sachversicherungsgeschäft nachhaltig Ergebniswachstum zu erzielen.Das Wertpapier habe auf das gestrige Update verhalten reagiert (28.11.: +0,7%; zum Vergleich CAC 40: +/-0,0%). Der Analyst habe seine Dividendenprognosen erhöht (DPS 2018e: 1,35 (alt: 1,30) Euro; DPS 2019e 1,44 (alt: 1,38) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AXA-Aktie: