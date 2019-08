Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:

21,295 EUR -0,12% (27.08.2019, 16:27)



Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

21,28 EUR -0,07% (27.08.2019, 16:30)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (27.08.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Versicherungsunternehmens AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).Die Halbjahreszahlen 2019 seien geprägt von der Transformation des französischen Konzerns gewesen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Mit der Integration der XL Group zur Sparte AXA XL und der Veräußerung von Anteilen der AXA Equitable Holdings (EQH) bei gleichzeitiger Dekonsolidierung von EQH verschiebe sich das Gewicht deutlich auf das Sachversicherungsgeschäft Property & Casualty (Schaden/Unfall), das mittlerweile ein Großteil der Umsatzerlöse und der Ergebnisse generiere. Operativ mache AXA Fortschritte, wenngleich negative Einmaleffekte zu Belastungen geführt hätten, die eine Anpassung der Schätzungen erfordert hätten. Mit KGVs um 9 (Basis 2020) erachte Sack die AXA-Aktie als recht günstig.Volker Sack, Analyst der NORD LB, bleibt deshalb in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Kaufempfehlung für die AXA-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 27 Euro. (Analyse vom 27.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AXA-Aktie: