Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:

19,974 EUR +1,43 % (09.12.2020, 11:05)



Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

19,972 EUR +1,62% (09.12.2020, 11:08)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (09.12.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) weiterhin mit "kaufen" ein.Am 01.12.2020 habe AXA die Strategie 2023 präsentiert. Dieses Strategiepaket umfasse neben finanziellen Zielen (u.a. EPS-Steigerung bis 2023: 3%-7% p.a.; RoE zwischen 2021 und 2023: 13%-15%) und Kapitalzielen (u.a. Solvabilitätsquotenziel von 190%; Ausschüttungspolitik: 55%-65% des berichteten EPS (alt: 50%-60% des bereinigten EPS); Aktienrückkäufe würden Ergebnisverwässerungen durch Verkäufe kompensieren) auch Nachhaltigkeitsziele, wie eine Reduktion der Kohlendioxidemissionen der AXA-Vermögenswerte um 20% bis 2025. Klarer Fokus der Strategie sei auf die Region Europa (explizit Frankreich). Hierzu passe, dass AXA am 30.11.2020 den Verkauf des Geschäfts in der Golfregion an die Gulf Insurance Group für 269 Mio. USD bekannt gegeben habe.Lennertz halte diese Guidance für eher konservativ und auch die Aktie habe am Tag der Veröffentlichung wenig Bewegung (Kursveränderung zum Vortag: +0,5%) gezeigt. Die positiven Studienergebnisse zu Covid-19-Impfstoffen würden nach Meinung des Analysten die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung erhöhen, wovon seines Erachtens auch die Versicherungsbranche und damit auch AXA profitieren sollte. Eine Verbesserung der Pandemielage werde sich seines Erachtens besonders auf die Schadensbelastung auswirken und auch eventuelle Bruttobeitragsausfälle reduzieren.Lennertz lasse seine Schätzungen (u.a. EPS 2020e: unverändert 1,64 Euro; DPS 2020e: unverändert 1,45 Euro; EPS 2021e: 2,70 (alt: 2,51) Euro; DPS 2021e: unverändert 1,50 Euro) mehrheitlich unverändert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AXA-Aktie: