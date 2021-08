Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen.



Wien (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) unter die Lupe.Die bereinigten Erträge der AXA hätten sich im 1. Halbjahr auf EUR 3,6 Mrd. belaufen, was einem Anstieg von 93% gegenüber dem Vorjahr (H1 20 EUR 1,89 Mrd.) und einem Wachstum von 12% exklusive der Auswirkungen von Covid-19 im vergangenen Jahr entspreche. Analystenerwartungen hätten bei EUR 3,3 Mrd. gelegen und hätten somit um ca. 10% übertroffen werden können.Alle Märkte hätten zum Gewinnwachstum beigetragen, aber der Haupttreiber sei das Schaden-Unfall-Segment gewesen (Ergebnis +323% im Vergleich zum Vorjahr, Schaden-Kosten-Quote 93,3%, Verbesserung um 8,3 Prozentpunkte). Insbesondere AXA XL, ein Segment das zurzeit von der anhaltend günstigen Preisdynamik profitiere, habe das versicherungstechnische Ergebnis verbessern können und sei gut positioniert, um das angekündigte Ertragsziel von EUR 1,2 Mrd. im Jahr 2021 zu erreichen.Der Umsatz sei mit EUR 53,9 Mrd. ebenfalls über den Erwartungen von EUR 52,4 Mrd. geblieben. Das Wachstum gegenüber dem Vorjahr habe 3% betrage, bereinigt um Währungseffekte habe man den Umsatz sogar um 7% steigern können.Die Solvenzquote, welche die Finanzstärke eines Versicherers angebe, sei in H1 um 12 Prozentpunkte auf 212% gestiegen, was vor allem auf das steigende Zinsumfeld, Verkauf der Belgischen AXA Bank Belgium und die im April aufgenommene Nachrangige Verschuldung in Höhe von EUR 1 Mrd. zurückzuführen sei.Unsere letzte Empfehlung für die AXA-Aktie lautete "Kaufen", so Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 02.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.