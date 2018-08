Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

21,91 EUR +1,04% (02.08.2018, 17:36)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (02.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Werner Schirmer von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des französischen Versicherungsunternehmens AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).Die Halbjahresergebnisse von AXA seien in Summe erfreulich ausgefallen. Die Erträge seiengegenüber dem ersten Halbjahr 2017 zwar um 1% auf 53,6 Mrd. EUR zurückgegangen. Um Wechselkurs- und Konsolidierungseffekte etc. bereinigt, habe sich jedoch ein Zuwachs um 3% ergeben. Aufgrund von Einmaleffekten sei der Nettogewinn um 14% auf 2,8 Mrd. EUR gesunken, der operative Gewinn sei aber um 9% auf 3,3 Mrd. EUR geklettert und habe somit die Markterwartungen übertroffen. Operativ hätten die Lebensversicherung um 2% auf 1,7 Mrd. EUR, die Schaden- & Unfallversicherung um 4% auf 1,3 Mrd. EUR, die Krankenversicherung um 17% auf 284 Mio. EUR und das Asset Management 30% auf 288 Mio. EUR zugelegt. Das Asset Management habe vom Nettomittelzufluss von AXA IM in Höhe von 13 Mrd. EUR profitiert, während von der US-Tochter AllianceBernstein 8 Mrd. EUR abgeflossen seien. Das Neugeschäft in der Lebensversicherung sei beim Volumen um 2% und beim Gewinn um 4% vorangekommen. Die aufsichtsrechtliche Kapitalausstattung (Solvency-II-Quote) des Konzerns habe im zweiten Quartal u.a. durch das Teil-IPO des US-Lebengeschäfts erneut einen deutlichen Sprung (von 221% auf 233%) gemacht. Durch den heute angekündigten Verkauf des europäischen Geschäfts mit flexiblen Lebensversicherungen (Variable Annuities) für 1,2 Mrd. EUR kämen offenbar weitere 2% hinzu.Nachdem die Börsenbewertung von AXA hinsichtlich Gewinne und Substanzwert auch nach dem XL-Kauf noch günstiger als die der europäischen Konkurrenz sein dürfte (und er die Aussichten für den Gesamtkonzern positiv beurteilt), lässt er seine Kaufempfehlung für die AXA-Aktie unverändert. Seine Kursziel bleibt bei 27,50 EUR. (Analyse vom 02.08.2018)