Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:

24,165 EUR -0,64% (12.01.2017, 12:22)



Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

24,15 EUR -0,78% (12.01.2017, 12:46)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (12.01.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Versicherungsunternehmens AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) von 21 Euro auf 25 Euro.Der Versicherertitel habe in den vergangenen Handelswochen eine überdurchschnittliche Kursentwicklung verzeichnet (3 Monate: +17%; rel. ggü. STOXX Europe 600 Insurance: 4,5 Pp). Dabei habe das Papier nach Ansicht des Analysten von den vor allem seit Herbst 2016 weltweit steigenden Renditen an den Anleihemärkten profitiert. Die auf dem Investorentag am 21.06.2016 präsentierten Ziele von AXA sähen beim bereinigten EPS von 2016 bis 2020 ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CGAR) von 3% bis 7% vor, wobei ein dreiprozentiges Wachstum bei einem unveränderten Zinsumfeld erreicht werden solle. Voraussetzung für eine CAGR von 5% bis 2020 sei demnach eine Erholung der 10-jährigen Bundrendite auf 1,5% sowie der 10-jährigen US-Treasuries auf 3,0%.Falls die Renditen bis 2020 noch deutlicher steigen würden, erwarte das Unternehmen eine CAGR von 7%. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sei seit ihrem Tiefststand vom 08.07.2016 um 101 Basispunkte auf aktuell 2,37% geklettert (10-jährige Bundrendite seit 08.07.2016: +51 Basispunkte auf aktuell 0,32%), was eine im Sommer 2016 sehr ambitioniert wirkende Zielsetzung nach Meinung des Analysten deutlich realistischer erscheinen lasse.Rießelmann habe seine Ergebniserwartung für 2017 erhöht (EPS: 2,56 (alt: 2,50) Euro).Börsenplätze AXA-Aktie: