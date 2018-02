Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:

25,57 EUR (22.02.2018)



Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

25,61 EUR +0,63% (22.02.2018)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (23.02.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Investmentanalyst Werner Schirmer von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des französischen Versicherungsunternehmens AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).Die Geschäftsjahreszahlen 2017 hätten die Markterwartungen in Summe leicht übertroffen. Die Gesamterträge seien zwar um 2% auf 98,5 Mrd. EUR zurückgegangen, das Nettoergebnis sei aber um 7% auf 6,2 Mrd. EUR (Marktkonsens: 6,0 Mrd. EUR) geklettert und habe somit ein historisches Rekordniveau erreicht. Der operative Gewinn habe um 6% gesteigert werden können.Während das Schaden- & Unfallgeschäft diesbezüglich bei 2,5 Mrd. EUR stagniert habe, habe das Lebensgeschäft um 6% auf 3,7 Mrd. EUR und das Asset Management um 30% auf 540 Mio. EUR gelegt. Letzteres habe vor allem dank der Finanzmarktentwicklung die Erträge um 7% und die Assets under Management um 4% erhöhen können, obwohl die Nettomittelzuflüsse um 58% auf 19 Mrd. EUR zurückgegangen seien. Im Neugeschäft der Leben-Sparte sei zwar das Volumen um 2% gesunken, der Gewinn habe aber um 6% zugelegt, was in erster Linie auf das Geschäft in den USA, Deutschland und Frankreich zurückzuführen gewesen sei.Die regulatorische Kapitalausstattung (Solvency-II-Quote) des Konzerns sei im vierten Quartal von 201% auf 205% vorangekommen, womit AXA immer noch hinter dem Konkurrenten Allianz (aber wohl vor Generali) rangiere. Den Anstieg des Dividendenvorschlags für das abgelaufene Geschäftsjahr von 1,16 EUR auf 1,26 EUR werte der Analyst als positives Signal.Angesichts der attraktiven Aussichten für das Unternehmen lässt Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, daher seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 28,50 Euro für die AXA-Aktie unverändert. (Analyse vom 22.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AXA-Aktie: