Kurzprofil AUTO1 Group SE:



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln.



Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com. (10.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AUTO1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AUTO1 (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) unter die Lupe.Die AUTO1 Group-Aktie werde zum wiederholten Male ausgebremst und gebe am Dienstag deutlich nach. Damit sei die jüngste Erholung bereits wieder beendet und auch das bisherige Rekordtief von Ende Juni bei 34,46 Euro wieder in Sichtweite. Grund für den Kurseinbruch sei der Verkauf eines großen Aktienpaketes durch einen ungenannten Altgesellschafter des Online-Gebrauchtwagenhändlers aus der Zeit vor dem Börsengang. Er habe knapp 2 Mio. Papiere zu einem Preis von 36,50 Euro das Stück verkauft. Zum Schlusskurs vom Montag sei das ein Abschlag von 5,7% gewesen."Der Aktionär" stehe dem Berliner Unternehmen weiter kritisch gegenüber und rate Anlegern einen Bogen um die AUTO1 Group-Aktie zu machen, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.08.2021)Börsenplätze AUTO1 Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs AUTO1 Group-Aktie:37,02 EUR -4,34% (10.08.2021, 10:34)