Kurzprofil AUTO1 Group SE:



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln.



Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com. (13.04.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AUTO1 Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AUTO1 Group SE (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) unter die Lupe.Nach der extrem schlechten Entwicklung der AUTO1 Group-Aktie seit ihrem IPO im Februar vergangenen Jahres habe sie am heutigen Mittwoch frühen Handel zumindest ein kleines Lebenszeichen gesendet. Beflügelt worden sei das Papier von den Absatzdaten im ersten Quartal.Von einem Befreiungsschlag sei die AUTO1 Group-Aktie allerdings noch weit entfernt. Das IPO am 4. Februar 2021 sei für Europas größten Gebrauchtwagenhändler noch ein voller Erfolg gewesen. Der Ausgabepreis habe mit 38 Euro am oberen Ende der angepeilten Handelsspanne gelegen. Der Börsenhandel habe bei 55 Euro begonnen. Seitdem kenne die AUTO1 Group-Aktie aber fast nur noch eine Richtung: die nach unten. Zeitweise habe ein Anteilschein sogar nur noch gut 9 Euro gekostet, bevor zuletzt eine Stabilisierung eingetreten sei.Die jüngsten Zahlen seien zwar tatsächlich gut gewesen. Allerdings gelte auch bei AUTO1 weiter die Regel: Nicht ins fallende Messer greifen. Kurz- und mittelfristig könnten u.a. hohe Spritpreise und Engpässe bei Neuwagen auch das Gebrauchtwagengeschäft belasten. "Der Aktionär" rate deswegen auch ein Jahr nach dem Börsengang vom Einstieg bei AUTO1 ab, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AUTO1 Group-Aktie: