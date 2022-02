Börsenplätze AUTO1 Group-Aktie:



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln.



Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com (15.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AUTO1 Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AUTO1 Group SE (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) unter die Lupe.Nach den deutlichen Kursverlusten der letzten Tage lege die AUTO1 Group-Aktie am Dienstag wieder zu. Stützend wirke dabei eine bullishe Analysteneinschätzung der Bank of America (BofA). Am Montag habe AUTO1 außerdem starke Zahlen für die Autohero-Sparte gemeldet - diese würden allerdings mit einem Pferdefuß kommen.Zu Wochenbeginn habe das Papier des Berliner Gebrauchtwagenhändlers bei 12,61 Euro ein neues Allzeittief erreicht. Am Dienstagnachmittag notiere der Titel auf der Handelsplattform Xetra fast sechs Prozent im Plus. Kurzzeitig sei sogar die Marke von 14 Euro übersprungen worden.In einer aktuellen Studie sehe BofA-Analyst David Amira für die AUTO1 Group-Aktie noch viel Luft nach oben. Er halte an seinem "buy"-Votum und dem Kursziel von 31 Euro fest. Auf Basis des Kurses vom Dienstagnachmittag wäre das ein Gewinnpotenzial von über 120 Prozent.Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass weder AUTO1 noch Autohero zu den 20 bekanntesten Digitalmarken des DCMN Digital Brand Trackers gehören würden. Außerdem sei das Wachstum teuer erkauft worden: Allein in Q3 2021 hätten die Berliner 57 Mio. Euro für Marketing ausgegeben - dreimal so viele wie im Vergleichszeitraum 2020.Trotz des Kursgewinns am Dienstag sei der Abwärtstrend der AUTO1 Group-Aktie voll intakt und das Umfeld für verlustreiche Wachstumsunternehmen weiterhin schwierig. Für den AKTIONÄR ist AUTO1 daher weiter kein Kauf, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 15.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link