Kurzprofil AUTO1 Group SE:



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln.



Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com. (10.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AUTO1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AUTO1 (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) unter die Lupe.Der Gebrauchtwagenhändler AUTO1 habe am Freitag die Inbetriebnahme des ersten eigenen Production Centers verkündet. An der Börse habe der MDAX-Konzern die Skepsis der Anleger damit allerdings nicht zerstreuen können: Die AUTO1-Aktie habe im regulären Handel ein Rekordtief nach dem anderen markiert. Das Chartbild habe sich dadurch weiter eingetrübt.AUTO1 habe Großes vor: Im bayerischen Hemau in der Nähe von Nürnberg wolle der Gebrauchtwagenhändler zukünftig 16.000 Fahrzeuge pro Jahr für seine Verkaufsplattform Autohero aufbereiten, warten und inserieren. Um dieses Ziel zu erreichen, müsste das Unternehmen pro Arbeitstag rund 70 Fahrzeuge durch das 35.000 Quadratmeter große Areal schleusen."Wir wollen uns auf die enorme Wachstumsmöglichkeit von Autohero konzentrieren und investieren daher erheblich in den Ausbau der Marke. Mit dem Start des eigenständigen Betriebs des Production Centers in Hemau haben wir einen ersten wichtigen Meilenstein für unser strategisches Ziel erreicht: Wir möchten möglichst viele Autohero Fahrzeuge inhouse instand setzen. Die Auslastung im Production Center werden wir in diesem und im kommenden Jahr sukzessive steigern. [...]", so Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group.Damit das Mammutvorhaben gelinge, suche AUTO1 zudem rund 150 weitere Mitarbeiter für die Bereiche Bestandsaufnahme, Reparatur, Qualitätsmanagement, Logistik sowie Foto & Video, wie aus einer Pressemitteilung hervorgehe. Da das Gelände zuvor bereits von externen Partnern zur Fahrzeugaufbereitung für AUTO1 genutzt worden sei, sei ein Großteil des benötigten qualifizierten Personals sowie der notwendigen Infrastruktur wie Werkstätten und Parkplätzen allerdings vorhanden.Es bleibe fraglich, ab wann sich die Umstellung auf eigene Werkstätten für Auto1 auszahle. Aus Sicht des "Aktionär" sollten Anleger zunächst weiter an der Seitenlinie bleiben, so Jan Paul Fóri. Bereits in Ausgabe 07/2021 habe "Der Aktionär" auf die hohe Bewertung bei AUTO1 hingewiesen. (Analyse vom 10.09.2021)Mit Material von dpa-AFX