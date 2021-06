Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil AUTO1 Group SE:



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln.



Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Für mehr Informationen besuchen Sie www.auto1-group.com. (04.06.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AUTO1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von AUTO1 (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Rekordtief von 38,28 Euro am Vortag hätten sich die Papiere von AUTO1 am Freitag auf 39,79 Euro erholt. Die Aktien des erst im Februar an die Börse gegangenen Online-Gebrauchtwagenhändlers würden am 21. Juni in den MDAX aufsteigen und in dem Index mittelgroßer Werte den Platz von Siltronic einnehmen. Damit sei ihnen eine breitere Aufmerksamkeit gewiss, und indexorientierte Fonds müssten umschichten.Bis zum Dienstag hätten sich die Papiere, die mit einem Ausgabepreis beim Börsengang von 38 Euro keine Erfolgsgeschichte seien, gerade mühsam erholt. Dann habe eine Aktien-Platzierung sie erneut aus der Spur geworfen.Wie am heutigen Freitag bekannt geworden sei, habe Fußball-Bundesligist Hertha BSC einen neuen Hauptsponsor gefunden. Das Berliner E-Commerce-Unternehmen Autohero werde ab dem 1. Juli die Trikots der Berliner schmücken. Der Vertrag laufe über mindestens zwei Jahre, habe der Verein am Freitag mitgeteilt. Eine Option für eine dritte Saison sei ebenfalls vorhanden."Mit Autohero haben wir den Partner gefunden, der außerordentlich gut zu Hertha BSC passt. Autohero revolutioniert den Gebrauchtwagenmarkt, befindet sich auf klarem Wachstumskurs, kommt aus Berlin und ist somit ein perfekter Fit zu unseren Ambitionen", habe Carsten Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hertha BSC, gesagt.Die Aktie von AUTO1 habe nach dem IPO zunächst deutlich zulegen können - bis im Hoch auf 56,76 Euro. Seitdem kenne das Papier aber nahezu nur eine Richtung: die nach unten. Positiv: Knapp oberhalb des Ausgabepreises von 38 Euro habe die Aktie nun wieder nach oben drehen können.Die Aktie von AUTO1 steht aber weiterhin nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Marion Schlegel. (Analyse vom 04.06.2021)Mit Material von dpa-AFX