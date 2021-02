Tradegate-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 21 Konzernunternehmen mit rund 20.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,9 Milliarden Euro (Stand: April 2018).



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de. (14.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) unter die Lupe.Die Corona-Krise sei natürlich auch an AURELIUS nicht spurlos vorbei gegangen. Insgesamt zeige sich Vorstand Matthias Täubl dennoch recht zufrieden mit der Entwicklung im abgelaufenen Jahr. Für 2021 rechne der Firmenlenker mit einem deutlich zunehmenden Transaktionstempo.Operativ sei die Investmentgruppe gut unterwegs. Der Newsflow dürfte in den kommenden Wochen positiv bleiben. Der viel zitierte innere Wert je Aktie liege dennoch deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Mit dem Sprung über den charttechnischen Widerstand bei 21 Euro könnte die AURELIUS-Aktie langsam aus ihrer Lethargie erwachen und den Abschlag verringern. Ein möglicher Impulsgeber wäre die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung. Auch wenn es bisher keine Details zu dem Thema gebe, scheine für 2020 eine Dividende in Richtung 1 Euro je Aktie aus Sicht des "Aktionärs" durchaus möglich. Das wäre zwar nicht so viel wie in der Vergangenheit, würde aber immer noch einer Rendite von rund 5% entsprechen. Die AURELIUS-Aktie bleibe damit eine interessante Depotbeimischung für mittel- und langfristig orientierte Anleger, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2021)