Grünwald (www.aktiencheck.de) - AURELIUS Halbjahreszahlen H1: Konzerngesamtumsatz steigt um 66% - Rekordergebnis 2017 erwartet - AktiennewsDie AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) hat heute den Bericht über das erste Halbjahr 2017 veröffentlicht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Demnach konnte der Konzerngesamtumsatz um 66 Prozent auf 2.282,9 Mio. EUR gesteigert werden (1. Hj. 2016: 1.375,2 Mio. EUR). Der annualisierte - auf die fortgeführten Geschäftsbereiche und auf volle zwölf Monate hochgerechnete - Konzernumsatz des AURELIUS Konzerns stieg auf 3,6 Mrd. EUR (1. Hj. 2016: 1,7 Mrd. EUR).EBITDA des Gesamtkonzerns bei 303,0 Mio. EUR, Ergebniseffekte aus Rekordverkäufen noch nicht eingerechnetDas EBITDA des Gesamtkonzerns verdreifachte sich im ersten Halbjahr 2017 auf 303,0 Mio. EUR (1. Hj. 2016: 99,7 Mio. EUR). Die positiven Ergebnisbeiträge aus dem Verkauf der Konzerntöchter SECOP und Getronics sind hierin noch nicht enthalten und werden erst im laufenden dritten Quartal verbucht.Das EBITDA des Gesamtkonzerns enthält Erträge aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase") aus den im ersten Halbjahr 2017 übernommenen Unternehmen in Höhe von 275,1 Mio. EUR (1. Hj. 2016: 77,3 Mio. EUR). Hierin sind vor allem die zum 1. Januar 2017 erworbenen europäischen Geschäftsaktivitäten ("Office Depot Europe") des US-Konzerns Office Depot, Inc. enthalten. Zudem trug der Erwerb von AH Industries dazu bei. Die Kaufpreisallokationen sämtlicher im ersten Halbjahr 2017 erworbenen Unternehmen sind noch nicht abgeschlossen und daher vorläufig. Für die Neuausrichtung der Konzernunternehmen fielen Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen in Höhe von 47,8 Mio. EUR (1. Hj. 2016: 28,9 Mio. EUR) an.Operatives EBITDA der Konzernunternehmen plus 59 Prozent bei 75,7 Mio. EURNet Asset Value steigt auf 1.475,6 Mio. EURDer Net Asset Value der Konzernunternehmen erhöhte sich zum 30. Juni 2017 auf 1.475,6 Mio. EUR, ein Anstieg von vier Prozent gegenüber dem Geschäftsjahresende 2016 (31. Dezember 2016: 1.420,9 Mio. EUR). Positiv auf den NAV wirkten sich der operative Geschäftsverlauf der Tochterunternehmen und die erstmalige Einbeziehung von Office Depot Europe in den regulären Bewertungsprozess aus. Negativ auf den NAV wirkten die Auszahlung einer Dividende von 120,0 Mio. EUR im Juni 2017 sowie der Einzug von Aktien im Umfang von ca. 70,0 Mio. EUR seit Jahresbeginn.Rekordergebnis 2017 erwartet - Ausblick weiterhin sehr positiv"Durch die im laufenden Geschäftsjahr 2017 bereits vollzogenen Rekordverkäufe von Secop und Getronics konnten wir bereits Anfang Juli 2017 unsere Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2017 deutlich erhöhen und rechnen nunmehr mit einem EBITDA des Gesamtkonzerns von über 650 Mio. EUR", so Dr. Dirk Markus, Vorstandsvorsitzender der AURELIUS Equity Opportunities. "Das Jahr verläuft weiterhin sehr erfreulich, mit der dänischen "Do-It-Yourself"-Einzelhandelskette Silvan gelang uns im dritten Quartal bereits ein weiterer Neuerwerb. Wir erwarten für 2017 neue Bestmarken. Daran wollen wir unsere Aktionäre erneut überdurchschnittlich teilhaben lassen - und das nicht nur in Form einer erneut sehr attraktiven Dividende. Nachdem wir alleine im bisherigen Jahresverlauf bereits rund 190 Mio. EUR in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an unsere Aktionäre ausschütten konnten, werden wir über ein neues, seit dem 24. Juli 2017 laufendes Aktienrückkaufprogramm weitere Aktien im Wert von bis zu 50 Millionen Euro zurückkaufen."