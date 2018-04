Tradegate-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 21 Konzernunternehmen mit rund 20.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,8 Milliarden Euro (Stand: März 2018).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de

Die Analysten von ODDO BHF erhöhen die EPS-Schätzungen für 2018 und 2019 in deutlichem Umfang. Auf Basis der Geschäftszahlen für 2017 und des berichteten NAV's sei eine Überarbeitung des Bewertungsmodells für die AURELIUS AG angebracht.Unter der Annahme einer Dividendenzahlung von ca. 140 Mio. EUR und eines Bedarfs von 150 Mio. EUR für die Geschäftsaktivität dürften immer noch rund 315 Mio. EUR für Akquisitionen und ein neues Aktienrückkaufprogramm zur Verfügung stehen, so die Einschätzung des Analysten Martin Decot. Die "M&A-Maschine" dürfte weiterhin rund laufen.Das Kursziel für die Aurelius-Aktie werde auf 66,00 EUR angehoben. Das aktuelle Kursniveau lasse aber nur noch begrenztes weiteres Potenzial zu.