Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk.



Wien (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) unter die Lupe.AT&T habe heute vorbörslich sein Zahlenwerk für das zweite Quartal 2021 vorgelegt. Der Konzern erreiche eine Gewinn- und Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr und könne die Erwartungen der Analysten übertreffen.Der Umsatz sei im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 7,6% auf aktuell USD 44 Mrd. angestiegen und habe damit die Erwartungen in Höhe von USD 42,76 Mrd. übertreffen können. Ähnlich habe es sich auch beim bereinigten Gewinn verhalten, der gegenüber dem Vergleichszeitraum um 7,2% je Aktie auf USD 0,89 gestiegen sei und damit klar über den Erwartungen von USD 0,79 pro Anteilsschein angesiedelt gewesen sei.Der Umsatz von WarnerMedia sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um 30,7% auf USD 8,8 Mrd. gestiegen.Die Mobilfunksparte von AT&T habe einen Zuwachs von 789.000 Postpaid-Mobilfunkkunden gemeldet und könne damit weiter von dem positiven Momentum des Sektors profitieren. Der Umsatz der Mobilfunksparte sei um 10,4% auf USD 18,9 Mrd. gestiegen.Die letzte Empfehlung für die Aktie von AT&T lautete "Halten", so Andreas Schiller und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 22.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.