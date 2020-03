Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktie von AT&T (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) (-8,8%) wurde am Freitag ob der Ankündigung das für das zweite Quartal geplante beschleunigte Aktienrückkaufprogramm (Volumen: USD 4 Mrd.) auszusetzen, vom Markt abgestraft, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die spanische Telefónica (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) (-5,6%) habe ihre defensiven Qualitäten nicht ausspielen können, hier hätten auch mehrere Kaufempfehlungen angesichts einer im aktuellen Marktumfeld nicht opportunen hohen Verschuldung nichts geholfen.Diese Woche würden in den USA u.a. Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) (24.03) und Micron (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) (25.03) jeweils nachbörslich ihre Quartalsergebnisse berichten, wovon sich die Marktteilnehmer wohl wichtige Erkenntnisse über den Geschäftsverlauf und die Auswirkungen der Coronakrise im Sportartikel- und Halbleitermarkt erhoffen würden. (23.03.2020/ac/a/m)