Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (03.05.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T).Dank Time Warner habe der Umsatz im ersten Quartal (Q1) 2019 erwartungsgemäß deutlich um 17,8% y/y zulegen können. Ohne Time Warner wäre es jedoch zu einem Umsatzrückgang von 0,9% y/y gekommen. Das Nettoergebnis habe sich allerdings aufgrund eines deutlich schwächeren Finanz- und Beteiligungsergebnisses stärker als erwartet um 12,1% y/y reduziert. Bei den Kundenzahlen habe AT&T im Pay-TV einen erneut deutlichen Rückgang verzeichnet. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei bestätigt worden.Der Analyst habe seine Prognose für das berichtete EPS 2019 auf 2,59 (alt: 2,69) USD gesenkt (bereinigt: unverändert: 3,60 USD). Seine Prognose für das berichtete EPS 2020 habe er leicht auf 2,72 (alt: 2,75) USD reduziert (bereinigt: 3,64 (alt: 3,55) USD). Durch die Übernahme von Time Warner hätten sich die bereits sehr hohe Verschuldung (Rückgang von Quartal zu Quartal nur sehr gering) und der Goodwill sehr stark erhöht, was ein erhebliches Risiko für AT&T darstelle. Zudem sei die operative Geschäftsentwicklung verhalten. Demgegenüber stehe jedoch eine vergleichsweise niedrige Bewertung der Aktie (bspw. KGV 2020e (bereinigt): 8,4; Median Vergleichsgruppe: 11,8).Bei einem auf 32,00 (alt: 31,00) USD angehobenen Kursziel bestätigt Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Votum für die AT&T-Aktie. (Analyse vom 03.05.2019)