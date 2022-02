Börsenplätze AT&T-Aktie:



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (01.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld steche die AT&T-Aktie vor US-Börsenstart negativ heraus. Der Titel verliere vorbörslich mehr als vier Prozent, nachdem der Konzern angekündigt habe, die Anteile an WarnerMedia nach der Transaktion mit Discovery an die Aktionäre auszuschütten. Nicht gut würden dabei vor allem die Folgen für die Dividende ankommen.Bisherige AT&T-Aktionäre sollten bei dem Spin-Off aber am neuen Unternehmen Warner Bros. Discovery beteiligt werden. Diese sollten pro gehaltenes AT&T-Papier voraussichtlich einen 0,24 großen Anteil erhalten.Bereits im Mai vergangenen Jahres seien die Pläne für die Abspaltung von WarnerMedia publik geworden. Zu der Sparte würden etwa das Hollywood-Studio Warner Bros, die TV-Sender HBO und CNN sowie der Streaming-Dienst HBO Max gehören. Nach Angaben vom Dienstag solle der Deal bis Ende Juni abgeschlossen sein. Durch die Fusion mit Discovery mit Fernsehsendern wie Animal Planet oder Food Network solle ein Medien-Gigant entstehen, der es mit Wettbewerber wie Netflix aufnehmen könne.Im Zuge des Zusammenschlusses werde AT&T allerdings die Dividende nahezu halbieren. Anstelle von zuletzt 2,08 US-Dollar (1,85 Euro) wolle das Management 1,11 Dollar pro Aktie ausschütten, habe das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt. Konzernchef John Stankey wolle das Geld in 5G-Technik und Glasfaser investieren. Das habe für Enttäuschung bei den Anlegern gesorgt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link