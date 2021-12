Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze AT&T-Aktie:



Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:

21,49 EUR -1,89% (22.12.2021, 15:54)



Tradegate-Aktienkurs AT&T-Aktie:

21,585 EUR -0,46% (22.12.2021, 16:09)



NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

24,3432 USD -0,52% (22.12.2021, 15:57)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie Deutschland:

SOBA



NYSE Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (22.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) unter die Lupe.Der neue Mobilfunk-Standard 5G sei nicht unumstritten. Industrie und Wirtschaft würden sich über ultraschnelles Internet freuen, für vernetzte Maschinen und Flugzeuge sei eine Echtzeit-Kontrolle und -Steuerung möglich. Doch Skeptiker würden die erhöhte Strahlung fürchten. In den USA würden nun auch die beiden größten Flugzeugbauer Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914) und Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471) vor der Einführung von 5G warnen."5G-Interferenzen könnten die Sicherheit des Flugbetriebs beeinträchtigen und enorme negative Auswirkungen auf die Luftfahrtindustrie haben", heiße es laut Reuters in einem gemeinsamen Brief der Konzernchefs von Airbus Americas und Boeing an US-Verkehrsminister Pete Buttigieg.Die Manager hätten die US-Regierung aufgefordert, die für den 5. Januar 2022 geplante 5G-Einführung im C-Band-Spektrum von AT&T und Verizon (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402) nochmals zu verschieben. Eigentlich sollten die führenden US-Telekommunikations-Betreiber bereits am 5. Dezember bestimmten Frequenzbänder nutzen, nachdem sie im Februar Lizenzen im Wert von mehreren Milliarden Dollar erhalten hätten. Der Start sei jedoch verschoben worden, nachdem die US-Luftfahrtbehörde FAA Bedenken hinsichtlich einer möglichen Störung empfindlicher Flugzeugelektronik wie etwa der Funk-Höhenmesser der Flugzeuge durch 5G-Signale geäußert habe.Beim C-Band handle es sich um das Frequenzspektrum zwischen 4 und 8 Gigahertz, das auch maßgeblich in der Satelliten-Kommunikation verwendet werde. Es überschneide sich aber auch mit Radar-Technologien, die im so genannten S-Band auf 2 bis 4 Gigahertz operieren würden, zumal die nun strittige Frequenzvergabe zwischen 3,7 und 3,98 GHz angesiedelt sei.Der Mobilfunkverband CTIA habe jedoch erklärt, 5G sei sicher, und habe der Luftfahrtindustrie gleichzeitig vorgeworfen, Angst zu schüren und Fakten zu verdrehen. Die US-Pilotenvereinigung habe gesagt, dass die Diskussion in einer Sackgasse stecke. "Das ist ein großes Problem für Passagiere, Spediteure und die amerikanische Wirtschaft."Die Aktien von Airbus und Boeing würden am Mittwoch im deutschen Handel zulegen, die AT&T-Aktie könne den kleinen Aufschwung nach dem Kursrutsch der vergangenen Tage fortsetzen. Bei Verizon habe die Gegenbewegung bereits in der vorletzten Woche begonnen.Auch wenn sich die Einführung des ultraschnellen Mobilfunk-Standards 5G in den USA verzögere, dürften die großen Telekom-Anbieter AT&T, Verizon Communications und T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU) dort bald profitieren.Insbesondere die AT&T-Aktie bietet konservativen Anlegern derzeit ein gedrücktes Kursniveau, das zum Kauf ruft, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2021)