Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekommunikationsriesen AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) unter die Lupe.Nach der Ausschüttung der Papiere der fusionierten Tochter Warner Bros. Discovery habe die AT&T-Aktie einen deutlichen Abschlag von über 20 Prozent hinnehmen müssen. Jedoch habe sich der US-Titel schon am Montag deutlich erholen und gegenüber dem ersten Kurs ein Plus von fünf Prozent verzeichnen können. Nun gebe es erste Analystenstimmen zu dem Spin-off.Nach der Abspaltung werde AT&T mit einem Rabatt gehandelt, sage Philip Cusick von JP Morgan am Montag. Laut dem Analysten habe die Aktie ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis und eine attraktive Dividendenrendite. Obwohl die Bank mit ihren Schätzungen für das EBITDA und den Free Cash Flow unter denen des Managements liege, gebe sie dem Titel das Rating "Kaufen" mit einem Kursziel von 22 Dollar (20,25 Euro). Damit traue JP Morgan der Aktie Kursgewinne von elf Prozent zu.David W. Barden von BofA Securities sei ebenfalls überzeugt. Mit dem abgeschlossenen WarnerMedia-Deal und der reduzierten Dividende könnten sich Anleger nun auf die sich verbessernden Grundlagen des Unternehmens fokussieren. Als Kursziel bleibe Barden bei 25 Dollar.Die Fusion der Medien-Tochter WarnerMedia und die Ausschüttung der Warner Bros. Discovery-Aktien habe den Konzern schlanker gemacht und zudem frisches Geld in die Kassen gespült. Daher sei die Aktion als positiv zu werten. Allerdings müsse AT&T nun auch Ergebnisse liefern. Bis es soweit ist, gedulden sich die Anleger und bleiben an der Seitenlinie, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link