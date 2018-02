NYSE-Aktienkurs AT&T-Aktie:

39,16 USD +4,57% (01.02.2018, 22:01)



ISIN AT&T-Aktie:

US00206R1023



WKN AT&T-Aktie:

A0HL9Z



Ticker-Symbol AT&T-Aktie Deutschland:

SOBA



NYSE Ticker-Symbol AT&T-Aktie:

T



Kurzprofil AT&T Inc.:



AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) zählt zu den weltweit größten Telekommunikationsunternehmen. Der Konzern ist ein führender Anbieter von mobilen und Festnetz-Telefondiensten in den USA. In über 220 Ländern ist mobiles Telefonieren mit AT&T möglich, ergänzende mobile Breitbanddienste bietet das Unternehmen mittlerweile in rund 150 Ländern an. Die Produktpalette reicht von Ortsgespräch-Vermittlung, Mobilfunk-Kommunikation, Ferngesprächen und Internetdiensten hin zum Verkauf von Telekommunikations-Equipment, Datentransfer und Funk. (02.02.2018/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - AT&T-Aktienanalyse von Analyst Amir Rozwadowski von Barclays:Amir Rozwadowski, Analyst von Barclays, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Telekommunikationskonzerns AT&T Inc. (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T).Die Vorteile der US-Steuerreform würden die Auswirkungen des steileren EBITDA-Rückgangs in zwei wichtigsten Geschäftsbereichen kompensieren und das Wachstum des Free Cashflows beschleunigen, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Letzteres sollte sich nur verbessern, wenn der Time-Warner-Deal abgeschlossen werde. Rozwadowski habe seine EPS-Schätzungen angepasst.Amir Rozwadowski, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal-weight"-Votum mit einem unveränderten Kursziel von 41 USD bestätigt. (Analyse vom 01.02.2018)Börsenplätze AT&T-Aktie:Xetra-Aktienkurs AT&T-Aktie:31,38 EUR +0,22% (02.02.2018, 10:57)