Börsenplätze AT&S-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AT&S-Aktie:

45,70 EUR +4,46% (03.02.2022, 12:52)



Wiener Börse-Aktienkurs AT&S-Aktie:

45,80 EUR +5,77% (03.02.2022, 12:50)



ISIN AT&S-Aktie:

AT0000969985



WKN AT&S-Aktie:

922230



Ticker-Symbol AT&S-Aktie:

AUS



Wiener Börse-Symbol AT&S-Aktie:

ATS



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer- Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (03.02.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leiterplattenherstellers AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wiener Börse-Symbol: ATS) unter die Lupe.Die Zahlen zum 3. Quartal des Geschäftsjahres hätten über den Erwartungen der Analysten der RBI und den des Marktes gelegen. Dank weiterhin starker Halbleiternachfrage und neuen großvolumigen Kapazitäten, die früher als gedacht angelaufen seien, seien Umsatz und Ergebnis stark angestiegen. Infolgedessen habe das Unternehmen auch die Umsatzwachstumsprognose für das Gesamtjahr erneut angehoben, diesmal von 21% bis 23% auf 28% bis 30%. Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge sei bei 21 bis 23% belassen worden, was auch steigenden Kosten, die nur teilweise an die Kunden hätten weitergegeben werden können, zuzuschreiben sei.Insbesondere das Segment Automotive, Industrial, Medical (AIM) habe die Prognose der Analysten der RBI übertroffen, aber auch der viel größere Geschäftsbereich Mobile Devices & Substrates (MD&S) habe aufgrund der erwähnten neuen Kapazitäten ein Umsatzwachstum von 31% verzeichnet. Währungseffekte, vor allem aus dem Dollar, hätten positiv auf den Umsatz gewirkt, aber leicht negativ auf das Ergebnis, da die Personalkosten in China infolge des stärkeren Yuan angestiegen seien.Die neue Umsatzprognose bedeute einen GJ-Umsatz von EUR 1.858 bis 1.887 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von EUR 390 bis 434 Mio. Da nun niedrigere Anlaufkosten im Bereich von EUR 25 bis 35 Mio. (vorher EUR 50 Mio.) erwartet würden, werde das ausgewiesene EBITDA nun im Bereich von EUR 360 bis 404 Mio. gesehen und nähere sich damit der Schätzung der Analysten der RBI von EUR 409 Mio. an. AT&S habe das mittelfristige Ziel für 2025/26 unverändert bei EUR 3,5 Mrd. Umsatz und einer EBITDA-Marge von 27% bis 32% belassen.Da die Saisonalität im Produktmix an Bedeutung verliere und der Kapazitätsausbau planmäßig oder sogar früher als geplant erfolge, sähen die Analysten der RBI die Ergebnisse positiv. Die Erwartungen für das Wachstumssegment von AT&S hätten sich im Zuge neuer Marktprognosen weiter aufgehellt.Unsere letzte Empfehlung zu AT&S lautete "halten", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 03.02.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.