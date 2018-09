Börsenplätze AT&S-Aktie:



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer- Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (25.09.2018/ac/a/a)



Haar (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse erneut zum Kauf der Aktie des Leiterplattenherstellers AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS).Sogar im kleinen österreichischen Leoben in der Steiermark müsse der Twitter-Account von Donald Trump zwangsweise verfolgt werden. Vermutlich nicht von allen 25.000 Einwohnern, aber zumindest vom Chef des Leiterplattenherstellers AT&S, Andreas Gerstenmayer. Trumps Handelskonflikt mit China könnte sich auf das Unternehmen auswirken. Die Österreicher würden über 80% ihres Umsatzes in Asien fertigen; davon einen Großteil in China. Über 60% des Umsatzes fakturiere AT&S mit Kunden aus den USA.Wie den Experten Gerstenmayer im Hintergrundgespräch mitteile, werde der Handelskonflikt bei AT&S verfolgt. "An der Stelle wird viel gezündelt, ohne die Auswirkungen wirklich zu kennen. Allgemein kann man nur hoffen, dass die Chinesen nicht insofern reagieren, dass sie US-Produkte boykottieren. Das hätte durchaus massive Auswirkungen auf US-Firmen. China arbeitet intensiv daran, nicht mehr so stark von US-Produkten abhängig zu sein." Boykottiere China US-Produkte, hätte das wiederum Auswirkungen auf Hersteller von Smartphones mit Sitz in den USA. So habe Trump jüngst Apple aufgefordert, ihre Produkte in den USA herzustellen. Da der US-Konzern selbst gar nicht fertige, würde Apple dieses Problem auf die Zulieferer abladen. Ein Werk in den USA sei für AT&S aber kein Thema. "Die Produktionskosten sind viel zu teuer". Laut einer Studie würde sich der Preis für ein iPhone, welches in den USA produziert werde, um ca. 150 US-Dollar verteuern. "Wir führen mit unseren Kunden Gespräche über diese Themen. Allerdings spüren wir bisher keinen Druck, dass wir an der Stelle handeln müssten", so der CEO.AT&S habe sich zum Ziel gesetzt, den Umsatz mittelfristig auf 1,5 Mrd. Euro zu steigern und dabei mit einer EBITDA-Marge von 20 bis 25% zu wirtschaften. Für das Erreichen dieses Ziels sei keine neue Produktionsstätte notwendig. Für die Zeit danach allerdings schon. Die Experten von "Vorstandswoche.de" gehen davon aus, dass sich AT&S in den nächsten zwölf bis 18 Monaten strategisch entscheiden müsse, wo ein neues Werk entstehe. Asien sei bekanntlich groß und ein 3. Werk in China mache nach Meinung der Experten wenig Sinn. Schon recht zeitnah wolle Gerstenmayer seinen Plan für den Ausbau des Werkes in Chongqing präsentieren. Dieser Ausbau sei notwendig, um das Umsatzziel von 1,5 Mrd. Euro zu erreichen. Offen sei heute noch, wann dieser Ausbau erfolge und vor allem auf welche Technologie die Erweiterung ausgerichtet sein werde. Je nach Technologie und Equipment könnte der Ausbau Investitionen von schätzungsweise ca. 300 Mio. Dollar erfordern. Die Finanzierung für den Ausbau sei gesichert. Eine Kapitalerhöhung sei laut dem CEO nicht notwendig.Operativ entwickle sich AT&S sehr stark. Ins Startquartal des Jahres 2018/19 habe das Unternehmen robuste Zahlen präsentiert. Umsatz: Plus 11,2% auf 222 Mio. Euro. Das EBITDA sei um über 75% auf 52 Mio. Euro nach oben geschnellt. Die Marge: Stolze 23,4%. Im traditionell eher verhaltenen Q1 habe AT&S von einer guten Nachfrage und einem idealen Produktmix und dem weiterhin vorhandenen Technologievorsprung (mSAP) profitiert. Der positive Trend aus Q1 setze sich fort. Saisonal seien die Quartale 2 und 3 sehr stark. Die bereits leicht nach oben revidierte Prognose sehe derzeit ein Umsatzplus von bis zu 6% vor bei einer EBITDA-Marge von 20 bis 23%. Derzeit sei das Erreichen der oberen Bandbreiten wahrscheinlich. Vielleicht könne die Prognose sogar übertroffen werden. "Das hängt stark am Verlauf unseres 4. Quartals ab. Dafür fehlt es uns noch an der Visibilität, weshalb die Zeit von Januar bis März zu diesem Zeitpunkt schwer einschätzbar ist".Für das laufende Jahr würden die Experten einen Umsatz von 1,05 Mrd. Euro sowie ein EBITDA von mindestens 240 Mio. Euro schätzen. Abzüglich Abschreibungen von ca. 136 Mio. Euro errechne sich ein EBIT von 106 Mio. Euro. Ziehe man davon noch das Finanzergebnis von 13 Mio. Euro ab, eine Steuerquote von 25% sowie den Aufwand für das Hybridkapital, errechne sich ein Nettogewinn von 62 Mio. Euro und ein Gewinn je Aktie von bis zu 1,60 Euro. Mache ein KGV von 13 für dieses Wirtschaftsjahr. Vorstandswoche-Altfavorit AT&S habe sich prächtig entwickelt und habe sich nach den Kaufempfehlungen der Experten bei Kursen von unter 10 Euro mehr als verdoppeln können. Nach der Rally habe die Aktie sich nunmehr bei Kursen von über 21 Euro stabilisiert.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" empfehlen die AT&S-Aktie erneut zum Kauf. (Analyse vom 25.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link