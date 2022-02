Wiener Börse Aktienkurs AT&S-Aktie:

46,85 EUR +8,20% (03.02.2022, 11:11)



ISIN AT&S-Aktie:

AT0000969985



WKN AT&S-Aktie:

922230



Ticker-Symbol AT&S-Aktie:

AUS



Wien Ticker-Symbol AT&S-Aktie:

ATS



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer- Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (03.02.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - AT&S: Massive Ausweitung des Geschäfts geplant - AktienanalyseAnfang Januar hat der AT&S-Konzern (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) auf der Elektronikfachmesse CES in Las Vegas unter anderen seine neuesten Entwicklungen im Bereich IC-Substrate präsentiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das Geschäft mit diesen Hightech-Elementen, die in Computern als Brücke zwischen den Prozessoren und dem Rest des Systems dienen würden, weise enorme Wachstumsraten auf, weil die Nachfrage nach Rechenleistung gerade regelrecht explodiere. AT&S profitiere durch seine Führungsposition bei der Herstellung von Substraten, ohne die kein Chip seine Aufgabe erfüllen könne.Vor diesem Hintergrund investiere das Unternehmen mehr als zwei Mrd. Euro in ein neues Substratwerk in Malaysia und den Ausbau der Forschungskapazität an der Konzernzentrale. Damit sichere sich AT&S auch langfristig eine gestalterische Rolle in der Halbleiterindustrie, die auch in den kommenden Jahren ein wichtiger Treiber der Weltwirtschaft bleiben werde. Während im Geschäftsjahr 2020/21 knapp 1,2 Mrd. Euro durch die Bücher gegangen seien und die EBITDA-Marge bei 20,7 Prozent gelandet sei, sollten diese Werte bis 2025/26 auf rund 3,5 Mrd. Euro und 27 bis 32 Prozent steigen.Die Analysten von Kepler Cheuvreux würden die Aktie mit Kursziel 63 Euro - rund 40 Prozent über der aktuellen Notiz - zum Kauf empfehlen. Insgesamt seien die von Bloomberg befragten Analysten bullish für den Halbleiter-Wert. Von sieben würden fünf Experten den Wert mit "kaufen" beurteilen, zwei seien "neutral" gestimmt - und Verkaufsempfehlungen gebe es keine. Das Zwölfmonatskursziel der Analysten von 51,60 Euro impliziere ein Aufwärtspotenzial von rund 15 Prozent. (Ausgabe 4/2022)Börsenplätze AT&S-Aktie:XETRA-Aktienkurs AT&S-Aktie:46,80 EUR +6,97% (03.02.2022, 11:11)