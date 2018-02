ISIN AT&S-Aktie:

AT0000969985



WKN AT&S-Aktie:

922230



Ticker-Symbol AT&S-Aktie:

AUS



Wien Ticker-Symbol AT&S-Aktie:

ATS



Kurzprofil AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft:



Die AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) ist bereits heute Europas größter Leiterplattenhersteller und einer der führenden Produzenten von technologisch hochwertigen Leiterplatten. Es werden - je nach technologischen und wirtschaftlichen Anforderungen - unterschiedlichste, auf den Kunden speziell adaptierte Leiterplatten angeboten: doppelseitige durchkontaktierte, mehrlagige, HDI (High Density Interconnection; lasergebohrte Leiterplatten), IMS (Insulated Metallic Substrate), flexible, starrflexible, semiflexible und auch Mulitlayer- Leitplatten.



AT&S ist in den Geschäftsfeldern Mobile Devices & Substrates, Automotive & Aviation, Industrial, Medical und Advanced Packaging tätig. (12.02.2018/ac/a/a)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AT&S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Leiterplattenherstellers AT&S (ISIN: AT0000969985, WKN: 922230, Ticker-Symbol: AUS, Wien: ATS) unter die Lupe.Die AT&S-Aktie sei in den letzten Tagen extrem volatil gewesen. Wenn man sich aber die Zahlen und den Ausblick des österreichischen Leiterplattenherstellers anschaue sei es in einem freundlichen Gesamtmarkt nur eine Frage der Zeit, dass sich der Aufwärtstrend fortsetze, der bisherige Hoch knapp unter 28 Euro überwunden und die Aktie weiter in Richtung 30 Euro laufen werde. Zudem sei die AT&S-Aktie günstig bewertet, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.02.2018)XETRA-Aktienkurs AT&S-Aktie:23,15 EUR +2,89% (12.02.2017, 15:15)Wiener Börse Aktienkurs AT&S-Aktie:23,15 EUR +3,12% (12.02.2017, 15:20)