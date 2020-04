Xetra-Aktienkurs ATOSS Software-Aktie:

130,50 EUR 0,00% (02.04.2020, 14:01)



Tradegate-Aktienkurs ATOSS Software-Aktie:

132,50 EUR +3,52% (02.04.2020, 13:42)



ISIN ATOSS Software-Aktie:

DE0005104400



WKN ATOSS Software-Aktie:

510440



Ticker-Symbol ATOSS Software-Aktie:

AOF



Kurzprofil ATOSS Software AG:



Die ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400, WKN: 510440, Ticker-Symbol: AOF) ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On Premise. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus.



ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 6.500 Kunden in 42 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com. (02.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ATOSS Software: Softwareanbieter zeigt sich äußerst krisenresistent - Aktie dennoch deutlich unter Druck - AktienanalyseIn der aktuellen Situation gilt es nach Aktien Ausschau zu halten, die vom Ausbruch des Coronavirus und den damit verbundenen Maßnahmen nur wenig betroffen sind. Dabei fällt der Blick auf ATOSS Software (ISIN: DE0005104400, WKN: 510440, Ticker-Symbol: AOF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Schon in der letzten großen Finanzmarktkrise 2008/09 habe das Unternehmen ohne jegliche Delle seinen Wachstumskurs bei einer exzellenten Auftragslage sogar beschleunigt fortgeschrieben. Das Unternehmen sei spezialisiert auf Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Die Software sei bei mehr als 8.000 Kunden in 42 Ländern im Einsatz. Dazu würden Unternehmen wie Aldi Süd, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-Coburg, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, Meyer Werft, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates gehören.Auch 2020 komme ATOSS bis dato gut durch die Krise. Das erste Quartal sei von einem deutlichen Anstieg bei den Auftragseingängen für Softwarelizenzen gegenüber dem Vorjahr geprägt. "Erneut zeigt sich: Workforce Management ist eine enorme Chance, speziell in Zeiten der Krise", habe das Unternehmen erklärt. Gerade bei volatiler Marktentwicklung seien Lösungen zur bedarfsoptimierten Personaleinsatzplanung insbesondere zur Steuerung von Kurzarbeit, Arbeitszeitreduktion und -flexibilisierung entscheidend.Nichtsdestotrotz hat sich die ATOSS Software-Aktie im jüngsten allgemeinen Ausverkauf binnen kürzester Zeit mehr als halbiert, konnte aber ausgehend vom Tief bei 96 Euro schon wieder einiges an Boden gutmachen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 13/2020)Börsenplätze ATOSS Software-Aktie: