Kurzprofil ATOSS Software AG:



Die ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400, WKN: 510440, Ticker-Symbol: AOF) ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, detaillierte Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung - in der Cloud oder On Premise. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus.



ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 6.500 Kunden in 42 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, Sixt, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com. (28.10.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ATOSS Software: "Ausgezeichnete Auftragslage" - AktienanalyseVor rund einem Jahr, in ZJ 43/2020, haben die Experten vom "ZertifikateJournal" die Aktie von ATOSS Software (ISIN: DE0005104400, WKN: 510440, Ticker-Symbol: AOF) vorgestellt.Das Unternehmen sei auf Personalplanungssoftware spezialisiert und damit Lösungen, die auch seit Ausbruch der Pandemie stark gefragt seien. Von Juli bis September sei der Umsatz um 16 Prozent auf 23,8 Mio. Euro gestiegen. Vor allem das Geschäft mit Cloud-Abonnements aus dem Netz habe zugelegt. ATOSS setze wie die meisten Softwarefirmen auf stetigere Umsätze aus Abos. Die anfangs so profitablen Lizenzverkäufe gegen Einmalbeitrag würden dagegen nach und nach an Bedeutung verlieren. Über die Laufzeit der Verträge hinweg würden sich die Softwarefirmen aber insgesamt mehr Geschäft mit einem Kunden versprechen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei um 13 Prozent auf knapp 6,6 Mio. Euro gewachsen.Das Management um CEO Andreas Obereder habe bei der Zahlenvorlage zudem eine "ausgezeichnete Auftragslage" betont und seine Jahresprognosen bestätigt. ATOSS Software wolle demnach 2021 weiterhin 95 Mio. Euro Umsatz erreichen und eine operative Marge von 27 Prozent erzielen.Habe eine ATOSS Software-Aktie Anfang 2020 noch circa 70 Euro gekostet, hätten im laufenden Jahr dafür schon mehr als 200 Euro hingeblättert werden müssen. Allerdings konnte der Kurs dieses Niveau nicht nachhaltig verteidigen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 42/2021)Börsenplätze ATOSS Software-Aktie: