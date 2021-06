Tradegate-Aktienkurs AS Rom-Aktie:

0,4405 EUR -0,56% (22.06.2021, 22:26)



Borsa Italiana-Aktienkurs AS Rom-Aktie:

0,4365 EUR -0,80% (23.06.2021, 17:35)



ISIN AS Rom-Aktie:

IT0001008876



WKN AS Rom-Aktie:

938439



Ticker-Symbol AS Rom-Aktie:

RO9



Nasdaq Other OTC-Symbol AS Rom-Aktie:

ASRAF



Kurzprofil AS Roma SpA:



AS Roma SpA (ISIN: IT0001008876, WKN: 938439, Ticker-Symbol: RO9, Nasdaq OTC-Symbol: ASRAF) ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Bereich der professionellen Sportstätten tätig ist. Das Unternehmen ist im Betrieb und Management der AS Roma Fußballmannschaft tätig. Die Gesellschaft ist u.a. an der Organisation von Fußballspielen beteiligt, zu denen der Ticketverkauf, der Verkauf von Fernseh- und Radiorechten für die Spielübertragungen und Rechte an der Marke gehören. (23.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AS Rom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die AS Rom-Aktie (ISIN: IT0001008876, WKN: 938439, Ticker-Symbol: RO9, Nasdaq OTC-Symbol: ASRAF) unter die Lupe.Beim börsennotierten Hauptstadtclub AS Rom herrsche derzeit zwar noch nicht Feierlaune, aber immerhin doch eine gewisse Aufbruchsstimmung. Die sei v.a. mit einem Portugiesen verbunden. Denn die Hoffnungen der Tifosi würden darauf beruhen, dass es dem einst bei Inter Mailand historisch erfolgreichen Starttrainer Jose Mourinho gelingen werde, die AS Rom wieder aus ihrer Lethargie der vergangenen Jahre zu wecken. An der Börse sei seine Verpflichtung bereits mit einem satten Kursaufschlag quittiert worden. In den kommenden Monaten werde sich zeigen, ob Mourinho noch über die Magie von früher verfüge oder sein Stern weiter sinke wie bei seinen letzten Stationen in England.100%-igen Erfolg könne also auch er nicht versprechen, was man beim Trainer Mourinho jedoch in jedem Fall bekommt: Einen klaren Fokus auf die Defensive - und diesen habe AS Rom so dringend nötig wie kaum ein anderes Team unter Europas Top 30. Fast 60 Gegentore und eine krachende 2:6-Schlappe im Europa-League-Halbfinale gegen Manchester United würden unmissverständlich zeigen, wo der Schuh drücke.Und glaube man den Gerüchten, so sei Mourinho aktuell sehr bemüht, die passenden Spieler zu holen, um "den Laden dicht zu machen". So solle er etwa auf der aktuell eher mau besetzten Torwartposition um den spanischen Nationaltorwart David de Gea (Manchester United) buhlen, aber auch um Portugals und Wolverhamptons Nummer 1 Rui Patricio. Zudem suche er einen international erfahrenen Leader in der Abwehr, der die zweifellos talentierten, aber zu fehleranfälligen Abwehrspieler wie Mancini (25), Kumbulla (21) oder Ibanez (22) dirigieren solle: Im Gespräch sollten dabei auch die Altstars Sergio Ramos und Jerome Boateng sein, die beide ablösefrei zu haben wären.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AS Rom-Aktie: