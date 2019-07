Börsenplätze ASML-Aktie:



Kurzprofil ASML:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (25.07.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse der DZ BANK:Integrierte Schaltungen (Mikrochips) ermöglichen den technologischen Fortschritt unserer Zeit, dies wird sich so schnell nicht ändern, denn Digitalisierung und zunehmende Vernetzung sorgen dafür, dass Chips gefragt bleiben - davon sollte der niederländische Konzern ASML Holding (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) profitieren, der Maschinen zur Chip-Produktion herstellt, so Martin Merz, Produktmanager bei der DZ BANK, in einer aktuellen Veröffentlichung.Mikrochips müssten immer leistungsfähiger werden, um den wachsenden Anforderungen in der digitalen Welt gerecht zu werden. Zugleich würden Maschinen benötigt, die die Chips effizient produzieren würden. Hierbei komme beispielsweise die Fotolithografie zum Einsatz. ASML habe sich auf diesem Gebiet eine führende Stellung erarbeitet. Alle großen Chip-Produzenten würden die Schlüsseltechnologie der Niederländer nutzen, die immer weiter verbessert werde.Aufgrund der technologisch führenden Maschinen habe man in den vergangenen Jahren trotz der Zyklik in der Halbleiterbranche eine stabile Nachfrage und eine positive Geschäftsentwicklung bei ASML gesehen. Eine Ausnahme habe das erste Quartal 2019 gebildet. Zum Jahresauftakt habe ASML teilweise deutliche Ergebnisrückgänge verbuchen müssen. Im zweiten Jahresviertel habe man nun wieder eine bessere Entwicklung gesehen. Die Ergebnisse hätten im Vergleich zum Vorquartal zugelegt. Während die Geschäfte in Bereich "Memory" (Speicherchips) weiterhin schwach verlaufen seien, habe die Logiksparte gestützt. Zudem seien die Auftragsbücher gut gefüllt.Die langfristigen Wachstumsperspektiven für ASML sind nach unserer Einschätzung weiterhin positiv, so Martin Merz, Produktmanager bei der DZ BANK, weiter. Der technologische Fortschritt bleibe eine treibende Kraft für eine anhaltend hohe Nachfrage nach leistungsfähigen und effizienten Mikrochips, für deren Produktion wiederum die Maschinen von ASML benötigt würden. Dank der marktführenden Stellung und der laufenden Optimierung der eigenen Systeme dürfte ASML unseres Erachtens einer der Profiteure dieser Entwicklung sein, so Martin Merz, Produktmanager bei der DZ BANK, weiter. Das spiegele sich auch in den eigenen Erwartungen des Unternehmens wider: Selbst im Jahr 2019, das von einigen Unsicherheitsfaktoren wie z.B. dem Handelskonflikt geprägt sei, möchten die Niederländer ihren profitablen Wachstumskurs fortsetzen.Die Aktie von ASML markierte zuletzt neue Rekordstände und sendete damit unseres Erachtens ein starkes bullisches Signal, so Martin Merz, Produktmanager bei der DZ BANK, weiter. Durch den Vorstoß ins Uncharted Territory habe die Kursnotierung auf dem Weg zu neuen Höhen keine Widerstände in Form früherer Hochpunkte mehr vor sich. Vor diesem Hintergrund könnte für Trader aus unserer Sicht eine Positionierung in Richtung des übergeordneten Aufwärtstrends Sinn machen, so Martin Merz, Produktmanager bei der DZ BANK. (Stand vom 24.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link