ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (03.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF).ASML rechne aufgrund der Corona-Pandemie mit weniger Umsatz für das Q1/2020 als geplant. Zudem wolle ASML den Rückkauf eigener Aktien in Q2 nicht weiter fortsetzen (Volumen des von 2020-2022 laufenden Programms: bis zu 6 Mrd. Euro; bisher zurückgekauft: 507 Mio. Euro). Bislang wirke sich aber laut Unternehmensangaben der Ausbruch von Covid-19 nur begrenzt auf die Produktionskapazitäten aus. Auch vonseiten der Kunden sei kein Nachfragerückgang zu sehen. Jedoch hätten sich drei Effekte, die im Zusammenhang mit Covid-19 stünden, auf das Q1 ausgewirkt. So gebe es etwa zeitliche Verzögerungen bei der Verschiffung von Systemen nach Wuhan. Zudem habe es in der Lieferkette Schwierigkeiten gegeben, die inzwischen aber wieder behoben seien. Aber auch Kunden hätten Bedenken geäußert, in dem aktuellen Umfeld Systeme zu verschiffen.ASML rechne daher in Q1/2020 nun mit einem Umsatz von 2,4 bis 2,5 (bisher: 3,1 bis 3,3; Vj.: 2,23; bisherige Analystenprognose: 3,19) Mrd. Euro und die Bruttomarge solle bei 45% bis 46% (bisher: 46%-47%; Vj.: 41,6%; bisherige Analystenprognose: 46,5%) liegen. Allerdings sollten sich die nicht in Q1 realisierten Erlöse auf das Q2 und das Q3/2020 verschieben. Jost habe seine Prognosen gekappt (u.a. EPS 2020e: 6,54 (alt: 8,00) Euro; EPS 2021e: 9,32 (alt: 9,73) Euro). Angesichts des derzeitigen Aktienmarkt- und Konjunkturumfelds sei die ASML-Aktie seiner Meinung nach zu hoch bewertet.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "verkaufen"-Rating für die ASML-Aktie. Das Kursziel werde von 236 Euro auf 215 Euro gesenkt. (Analyse vom 03.04.2020)Börsenplätze ASML-Aktie: