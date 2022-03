Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:

ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Euronext Amsterdam-Symbol ASML-Aktie:

ASML



Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (18.03.2022/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ASML: Gelingt der Ausbruch? - ChartanalyseIn der zweiten März-Woche waren die Aktien von ASML Holding (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) in einer sehr volatilen Marktphase bis auf das Jahrestief bei 513,70 EUR gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Danach hätten sich die Kurse zwar stabilisieren können, hätten jedoch zunächst seitwärts tendiert. In dieser Woche hätten die Papiere zur Erholung angesetzt, wobei es für die Notierungen vom Wochentief bei 518,00 EUR am Dienstag in der Spitze bis auf 591,00 EUR am gestrigen Donnerstag nach oben gegangen sei. Damit hätten die 50-Tage-Linie und die Februar-Abwärtstrendgerade im Intraday-Verlauf bereits überboten werden können. Mit einem Endstand von 584,70 EUR bleibe der Ausbruch per Schlusskurs allerdings aus.Ausblick: Die Februar-Abwärtstrendgerade, die aktuell durch die 50-Tage-Linie verstärkt werde, bilde gleichzeitig die obere Begrenzung eines Abwärtstrendkanals und sei als erster Widerstand auf der Oberseite einzustufen.Das Long-Szenario: Könne die Aktie die Volumenspitze zwischen 577,50 EUR sowie 580,00 EUR als Sprungbrett nutzen und aus dem abwärts gerichteten Trendkanal nach oben ausbrechen - wofür sich das aktuelle Wochenhoch bei 591,00 EUR als Bestätigungsmarke anbiete -, würde sich Platz bis zum März-Hoch bei 597,60 EUR und der runden 600er Marke eröffnen. Unmittelbar darüber müssten die Kurse dann das Oktober-Tief bei 610,00 EUR und den Doppelwiderstand aus dem Februar-Top und dem Januar-Zwischentief bei 615,40 EUR bzw. 618,60 EUR überwinden. Gelinge der Break, wäre im Anschluss ein Hochlauf an das Dezember-Tief bei 641,20 EUR möglich, dem im Bereich von 650,00 EUR ein Dreifach-Widerstand aus 100- und 200-Tage-Linie sowie dem August-Zwischentief folge.