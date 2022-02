Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

Kurzprofil ASML Holding N.V.:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (07.02.2022/ac/a/a)



Paris (www.aktiencheck.de) - ASML: Deutlich bärische Lage - ChartanalyseDie ASML-Aktie (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) legte jahrelang eine mehrfach beschleunigte Rally hin und kletterte im September 2021 auf ein Hoch bei 764,00 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach einem kräftigen Rücksetzer auf 610,00 EUR sei es zwar Mitte November 2021 noch einmal zu einem neuen Allzeithoch bei 777,50 EUR gekommen, aber dieses Hoch sei zügig abverkauft worden. Am 24. Januar 2022 sei der Wert unter die Marke bei 610,00 EUR gefallen und vollende damit ein Doppeltop. Nach einem Tief bei 556,30 EUR habe sich die Aktie an die Nackenlinie erholt und sei dort wieder nach unten abgeprallt.Das Chartbild der ASML-Aktie mache einen klar bärischen Eindruck. In den nächsten Tagen und Wochen könnte es daher zu weiteren Abgaben kommen. Ein möglicher Zielbereich läge bei 478,59 EUR. Damit sich das Chartbild wieder deutlich aufhelle, müsste die Aktie über das Hoch aus der letzten Woche bei 615,40 EUR ansteigen. In diesem Fall könnte es zu einer Rally in Richtung 764,40 bis 777,50 EUR kommen. (Analyse vom 07.02.2022)Börsenplätze ASML-Aktie:Tradegate-Aktienkurs ASML-Aktie:574,10 EUR +0,68% (07.02.2022, 08:47)