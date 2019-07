Börsenplätze ASML-Aktie:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (01.07.2019/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Zienkowicz von der Nord LB:Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Technologiesektor die Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) zu halten.Schwache Endmärkte, eine deutliche Abkühlung der Nachfragedynamik, nicht zuletzt durch den Handelsstreit zwischen den USA und China befeuert, sowie Konjunktursorgen würden die Branchenstimmung, vor allem in der Chipindustrie belasten. Zuletzt hätten U.S.-Chipproduzenten von negativen Auswirkungen der durch die U.S.-Regierung verhängten Handelsbeschränkungen gegen den Netzwerkausrüster und Smartphone-Hersteller Huawei berichtet. Dies habe die ohnehin hohe Preiserosion aus Überkapazitäten verstärkt. Lichtblick: Micron Technologies habe von Erholungstendenzen bei der DRAM-Speichernachfrage berichtet. Zuletzt hätten die Prognosen (gemäß Prognosetableau World Semiconductor Trade Statistics) bei einem Rückgang des Halbleiter-Marktvolumens um rund 12% für 2019, und einer Erholung in 2020 (+5,4%) gelegen.Der Handelsstreit zwischen den USA und China habe sich inzwischen deutlich in einer Marktabschwächung manifestiert. Entspannungssignale könnte ein positiver Ausgang der Gespräche zwischen Donald Trump und Xi Jinping im Rahmen des G20-Gipfels in Osaka senden. Kurzfristig erwarte Zienkowicz jedoch eine gesteigerte Volatilität. Er bestätige seine Sektoreinstufung "neutral".Alexander Zienkowicz, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die ASML-Aktie mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde bei EUR 195,00 gesehen. (Analyse vom 28.06.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "ASML Holding N.V.": Keine vorhanden.