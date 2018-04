Euronext Amsterdam-Aktienkurs ASML-Aktie:

165,25 EUR -2,65% (18.04.2018, 16:00)



ISIN ASML-Aktie:

NL0010273215



WKN ASML-Aktie:

A1J4U4



Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASME



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ASML-Aktie:

ASMLF



Kurzprofil ASML:



ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (18.04.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - ASML-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF).Der niederländische Chipausrüster habe einen starken Jahresauftakt erzielt, der genauso wie der in Aussicht gestellte Umsatzzuwachs über seinen Erwartungen gelegen habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Entsprechend habe er seine Planung angepasst. Während Donie seine Umsatzerwartung nach oben geschraubt habe, wirke sich der nun deutlich ansteigende Umsatzanteil der EUV-Technologie zunächst dämpfend auf seine Ergebnisplanung aus. Der kontinuierlich zunehmende Reifegrad dieser mit gewaltigem Wachstumspotenzial verbundenen Technologie dürfte allerdings mittelfristig für steigende Margen sorgen. Aufgrund dieser Potenziale bestätige er trotz der gesenkten Ergebnisschätzungen sein Kursziel von 180 Euro. Auf dem aktuellen Kursniveau entspricht dies einer Halteempfehlung (bisher: "kaufen"), so Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2018)