Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) ist weltweit marktführend im Bereich hochwertiger Backwaren und verfügt über eine geografische Reichweite, die sich von Nordamerika über Europa bis hin nach Südostasien und Australien erstreckt.



ARYZTA ist im August 2008 durch die Fusion der IAWS Group plc mit Sitz in Dublin mit der nahe Zürich domizilierten Hiestand Holding AG entstanden. Das Unternehmen ist sowohl an der irischen als auch an der Schweizer Börse primärkotiert.



ARYZTA ist Hauptaktionärin von Origin Enterprises plc, einem Marktleader im Agri- Nutrition-Sektor in Irland, Großbritannien und Polen. (01.07.2019/ac/a/a)



ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) zu verkaufen.Picard habe vergangenen Freitag nach Börsenschluss die Zahlen für das GJ19 (mit Ende 31. März) vorgelegt. Der Umsatz in Frankreich (Umsatzanteil von 96%) sei auf vergleichbarer Basis in Q4 um 4,9% und in GJ 2019 um 2,9% zurückgegangen. Der Umsatz sei durch die sozialen Unruhen in Frankreich und ein nachlassendes Verbrauchervertrauen belastet worden.Auf zugrunde liegender Basis sei die EBITDA-Marge wegen des Umsatzrückgangs in Frankreich im GJ19 um 70 Bp. auf 13,6% gesunken. Der FCF sei deutlich um 22,7% auf EUR 100 Mio. gefallen. Der FCF im Verhältnis zum Umsatz sei um 190 BP auf 7,0% zurückgegangen. Die Nettoverschuldung se um EUR 40 Mio. auf EUR 1.449 Mio. gestiegen. Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA habe sich ebenfalls weiter um 50 Bp. auf 7,5 erhöht. Picard bleibe angesichts der zunehmend schwierigen Marktbedingungen und des sozialen Klimas höchst vorsichtig.Zur Erinnerung: Aryzta habe 2015 eine 49,5%-ige Beteiligung an Picard für EUR 447 Mio. (EV/EBITDA: 11,7) erworben. Zu diesem Zeitpunkt habe Picard einen Umsatz von EUR 1.370 Mio. (ggü. EUR 1.423 Mio. im GJ19), eine EBITDA-Marge von 14,0% (ggü. 13,6%) und einen FCF von EUR 136 Mio. (bzw. 10,0% des Umsatzes ggü. EUR 100 Mio. bzw. 7,0%) verzeichnet.Mit einem Umsatz von 96% auf dem Heimmarkt Frankreich und einer beherrschenden Position seien die Wachstumsaussichten von Picard beschränkt. Seit 2015 seien die Umsätze nur geringfügig gestiegen, während das EBITDA unverändert geblieben und die FCF-Generierung deutlich zurückgegangen sei. Angesichts der bereits aus Dividenden gezahlten EUR 91 Mio. ergebe sich ein restlicher Wert von Picard von rund EUR 220 Mio. Mit diesen Ergebnissen dürfte es Aryzta schwerfallen, eine Veräußerung zu attraktiven Konditionen auszuhandeln. Zudem bleibe das zugrunde liegende Geschäft von Aryzta schwierig.