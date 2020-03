LT Lang & Schwarz-Aktienkurs ARYZTA-Aktie:

Kurzprofil ARYZTA AG:



Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) ist weltweit marktführend im Bereich hochwertiger Backwaren und verfügt über eine geografische Reichweite, die sich von Nordamerika über Europa bis hin nach Südostasien und Australien erstreckt.



ARYZTA ist im August 2008 durch die Fusion der IAWS Group plc mit Sitz in Dublin mit der nahe Zürich domizilierten Hiestand Holding AG entstanden. Das Unternehmen ist sowohl an der irischen als auch an der Schweizer Börse primärkotiert.



ARYZTA ist Hauptaktionärin von Origin Enterprises plc, einem Marktleader im Agri- Nutrition-Sektor in Irland, Großbritannien und Polen. (25.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) weiterhin zu verkaufen.ARYZTA ergreife aktiv alle möglichen Maßnahmen, um mit den negativen Folgen des Coronavirus fertig zu werden. Vorläufig beabsichtige die Geschäftsleitung jedoch nicht, 1) weitere Werke zu Schließen (abhängig von der Nachfrage, doch noch keine Pläne) und 2) weitere Vermögenswerte zu verkaufen (Bertschy teile diese Auffassung, da das aktuelle Umfeld ungünstig für Verkäufer sei). Investitionen würden auf ein Minimum reduziert; das Projekt in Brasilien (mehr als EUR 50 Mio.) werde ausgesetzt.Nach Ansicht der Geschäftsleitung könne das Unternehmen die Krise überstehen, da es kurz- bis mittelfristig genügend Liquidität habe. Bertschy glaube allerdings, dass das Unternehmen in einer sehr unkomfortablen Situation sei. Die Geschäftsleitung bleibe bei ihrer Position wie zum Zeitpunkt der 1H20-Ergebnisse und schließe eine Kapitalerhöhung somit weiterhin aus. Bertschy halte eine Kapitalerhöhung für unumgänglich, doch stelle sich die Frage, inwieweit dies auf Interesse der Anleger stoßen würde.Neue Schätzwerte: Bertschy habe seine Umsatzwachstumsprognosen für das 3Q und 4Q drastisch reduziert, das Großhandelssegment dabei ausgenommen. Entsprechend niedriger seien auch die Schätzwerte für die Rentabilität und die Barrenditen.ARYZTA werde vom Coronavirus erheblich belastet, denn das Unternehmen sei stark am Außer-Haus-Markt engagiert. In seinem letzten Coronavirus-Bericht vom 18.03.2020 habe Bertschy ARYZTA in die höchste Risikokategorie (5) eingestuft, denn das Unternehmen weise einen hohen Fremdkapitalanteil auf (Nettoschulden von EUR 733 Mio. und Hybridanleihen von EUR 906 Mio., darunter EUR 106 Mio. an zurückgestellten Dividenden). Dies sollte in Verbindung mit dem FCF vom 1H20 von EUR 56 Mio. gesehen werden, der von der aktuellen Situation vermutlich stark in Mitleidenschaft gezogen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ARYZTA-Aktie: