Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) betreibt weltweit 57 Produktionsstätten und ist der führende Hersteller für Tiefkühl-Backwaren in Europa. ARYZTA bietet eine große Produktpalette, die vom Frühstücksbrötchen bis zu Berlinern und Cookies reicht. Insgesamt beschäftigt ARYZTA in ganz Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Australien und Neuseeland derzeit rund 19.000 Mitarbeiter. Der Umsatz belief sich 2015 auf über 3,88 Mrd. Euro.



Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN).Cloverhill - was für eine Verschwendung!: Anhand der Unternehmensdaten ergebe sich für Cloverhill in H1/2017 eine EBITDA-Marge von 20,1%. Leider sei das Unternehmen nicht bereit, den Verlust bei Cloverhill in H1/2018 zu teilen. Der Schwenk in H2 werde jedoch schwächer sein als in H1/2018. Cloverhill habe in H1/2018 einen Umsatzrückgang um 47% von EUR 135 Mio. auf EUR 71 Mio. gemeldet.Ohne Cloverhill ergebe sich ein EBITDA-Rückgang um 20% in H1/2018. Grund sei die Inflation der Vertriebs- und Arbeitskosten, unter der alle F&B-Unternehmen in der Region leiden würden. Andere Akteure hingegen, wie etwa Flower Foods und Grupo Bimbo, hätten im GJ17 unveränderte Margen gemeldet und würden auch für GJ 2018 von zumindest unveränderten Margen ausgehen. ARYZTA habe eine ähnliche Preiserhöhung wie die Vergleichsunternehmen verzeichnet, weshalb der Analyst nicht so ganz verstehe, worin das Problem liege.Die Investitionskosten seien in H1 um 30% gesunken, und es gebe keine Prognose für GJ 2018. ARYZTA habe Instandhaltungskosten von etwa EUR 80 Mio. jährlich, was 2% des Umsatzes entspreche. Die große Frage sei, wie lange ARYZTA solch niedrige Investitionskosten beibehalten könne, da man in Automatisierung investieren wolle.Das angepasste Finanzmodell des Analysten enthalte neu tiefere EPS-Werte. Die gestern vorgelegten Ergebnisse und die Telefonkonferenz hätten nicht überzeugt. Dass der vor wenigen Wochen formulierte Ausblick nicht habe bestätigt und auch kein Datum für ein strategisches Update angegeben werden können (für "H1/2018 oder kurz danach" angekündigt), schmälere den Gesamteindruck weiter. Darüber hinaus habe der CFO mitgeteilt, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass ARYZTA im September mit GJ 2018-Zahlen auch neue Finanzziele vorlegen werde. ARYZTA lasse die Anleger also weiter im Unklaren.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "reduce"-Rating für die ARYZTA-Aktie fest. Das Kursziel laute weiterhin CHF 20,00. (Analyse vom 13.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link