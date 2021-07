Börsenplätze ANDRITZ-Aktie:



Kurzprofil ANDRITZ-GRUPPE:



Die ANDRITZ-GRUPPE (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wien: ANDR, Nasdaq OTC-Symbol: ADRZF) ist einer der weltweit führenden Lieferanten von Anlagen, Ausrüstungen und Serviceleistungen für Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie, die Metall verarbeitende Industrie und Stahlindustrie sowie die kommunale und industrielle Fest-Flüssig-Trennung.



Darüber hinaus bietet ANDRITZ weitere Technologien an, unter anderem für Automatisierung, die Produktion von Tierfutter- und Biomassepellets, Pumpen, Anlagen für Vliesstoffe und Kunststofffolien, Dampfkesselanlagen, Biomassekessel und Gasifizierungsanlagen für die Energieerzeugung, Rauchgasreinigungsanlagen, Anlagen zur Produktion von Faserplatten (MDF), thermische Schlammverwertung sowie Biomasse-Torrefizierungsanlagen. Der Hauptsitz des börsennotierten internationalen Technologiekonzerns, der rund 23.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, befindet sich in Graz, Österreich. ANDRITZ verfügt über mehr als 220 Produktionsstätten sowie Service- und Vertriebsgesellschaften auf der ganzen Welt. (30.07.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ANDRITZ-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des steirischen Anlagenbauers ANDRITZ (ISIN: AT0000730007, WKN: 632305, Ticker-Symbol: AZ2, Wien: ANDR, Nasdaq OTC-Symbol: ADRZF) unter die Lupe.ANDRITZ habe vor zwei Wochen vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal und eine Anhebung der Jahresprognose bekannt gegeben. Daher seien die heutigen sehr guten Ergebnisse keine große Überraschung mehr, während die Rücktrittsankündigung von Großaktionär und CEO Wolfgang Leitner im April nächsten Jahres doch für Aufruhr sorgen sollte. Der derzeitige Leiter der Division Pulp&Paper, Joachim Schönbeck, werde dann das Ruder im Unternehmen übernehmen.Der Auftragseingang habe mit einem Book-to-Bill von 1,21x weit über den Analysten- und den Konsensprognosen gelegen, was auf eine erstarkende Umsatzentwicklung in den nächsten Quartalen schließen lasse, die Rentabilität habe bei 8,3% gelegen und der Bereich "Metals" habe sich das zweite Quartal in Folge in den schwarzen Zahlen gezeigt, was die Hoffnung auf eine erfolgreiche Restrukturierung weiter anfache. Während die Umsatzerlöse aufgrund geringerer Beiträge von Großaufträgen bei "Pulp&Paper" und wegen des niedrigeren Auftragseingangs des Vorjahres bei "Metals" zurückgegangen seien, habe sich die Rentabilität im Jahresvergleich in allen Geschäftsbereichen aufgrund früherer Restrukturierungsmaßnahmen und damit verbundener Kosteneinsparungen und derErholung der Reparatur- und Serviceserlöse von ihrem pandemiebedingten Tiefpunkt verbessert.ANDRITZ habe bereits auf Basis der vorläufigen Ergebnisse den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 angehoben. Während für den Umsatz ein leichter Rückgangbestätigt worden sei, habe das Management den EBITA-Ausblick auf eine deutliche Steigerung (im Vergleich zu einer einfachen Steigerung vorher) und eine erwartete EBITA-Marge von rund 8% angehoben (5,8% in 2020, 6,7% bereinigt um Einmaleffekte). Das Management erwarte für den Rest des Jahres keine wesentlichen außertourlichen Belastungen. Die Marktaussichten hätten sich durchweg verbessert, und in den nächsten Monaten könnten einige Großaufträge eintrudeln.Die letzte Empfehlung für die ANDRITZ-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 30.07.2021)